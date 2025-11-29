ETV Bharat / state

रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच, ट्रैफिक प्लान जारी

रांची में क्रिकेट मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है.

Ranchi Police Released Traffic Plan
रांची ट्रैफिक पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः 30 नवंबर को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है. ऐसे में संभावित भीड़ और सुगम यातायात के लिए रांची पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी कर दिया है.

ट्रैफिक में बदलाव

रांची ट्रैफिक एसपी कार्यालय ने भारत और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि शहरवासियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

क्या है ट्रैफिक प्लान

  • 30 नवंबर की सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा, हालांकि वाहन चालक रिंग रोड का उपयोग कर सकेंगे.
  • शालीमार चौक से स्टेडियम नॉर्थ गेट तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. हालांकि एंबुलेंस और चिकित्सा वाहनों को छूट दी गई है.
  • सुजाता चौक, बिग बाजार कटिंग, राजेंद्र चौक, मैकॉन चौक, एजी मोड़, पीएस मोड़, आइलेक्स कटिंग, हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, पुराना विधानसभा, धुर्वा गोलचक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक, कडरू ब्रिज, कडरू कटिंग और अरगोड़ा चौक के बीच सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ऑटो, टोटो और सवारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से मैच समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा.

पार्किंग व्यवस्था

सामान्य वाहनों के लिए कई वैकल्पिक पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सखुआ बागान, महाराणा प्रताप सिंह स्कूल मैदान, धुर्वा गोलचक्कर मैदान, डीएवी स्कूल मैदान, जवाहर लाल स्टेडियम, मियां मार्केट तीन मुहाना, संत थॉमस स्कूल, प्रभात तारा मैदान, शहीद मैदान और हेलीपैड मैदान शामिल हैं. वहीं सांबो कैंप मोड़ और धुर्वा बस स्टैंड से आने वाले वाहन सखुआ मैदान या महाराणा प्रताप मैदान में वाहन पार्क कर सकते हैं, जबकि शहीद मैदान, नया सराय रिंग रोड और सीआईएसएफ कैंप से आने वाले हेलीपैड मैदान का उपयोग करेंगे. वहीं वीआईपी-वीवीआईपी वाहन शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान और पारस अस्पताल होते हुए नॉर्थ गेट से प्रवेश करेंगे, जबकि मीडिया वाहन धुर्वा गोलचक्कर या बस स्टैंड से दक्षिण गेट का रास्ता अपनाएंगे.

Ranchi Police Released Traffic Plan
रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान. (फोटो-रांची ट्रैफिक पुलिस के सौजन्य से.)

वैकल्पिक मार्ग और अपील

मैच समाप्ति के बाद शालीमार बाजार से सुजाता चौक तक भारी ट्रैफिक को देखते हुए रिंग रोड आधारित वैकल्पिक रूट सुझाए गए हैं. रातू, मांडर, चान्हो के लिए तिरिल कुटे-नयासराय-रिंग रोड, नगड़ी, ईटकी, बेड़ो के लिए नगड़ी होते हुए. कांके, पिठौरिया, ओरमांझी के लिए तिलता चौक और नामकुम, टाटीसिल्वे, सिल्ली, मुरी के लिए झारखंड मंत्रालय-तुपुदाना-रिंग रोड. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रांचीवासियों से अपील की है कि मैच रूट पर चारपहिया वाहनों का उपयोग न करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें. आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन या स्टॉप लगाए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे भारत के धुरंधर, आज फिर दोनों टीमें नेट पर बहाएंगी पसीना

रांची में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्रिकेट खिलाड़ियों का आगमन शुरू

रांची एयरपोर्ट पर क्रिकेटर्स का स्वागत, 30 नवंबर को JSCA में भारत–दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच

TAGGED:

CRICKET MATCH IN RANCHI
INDIA SOUTH AFRICA CRICKET MATCH
RANCHI POLICE RELEASED TRAFFIC PLAN
रांची में क्रिकेट मैच
TRAFFIC PLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.