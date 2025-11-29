ETV Bharat / state

रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच, ट्रैफिक प्लान जारी

रांची ट्रैफिक एसपी कार्यालय ने भारत और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि शहरवासियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

रांचीः 30 नवंबर को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है. ऐसे में संभावित भीड़ और सुगम यातायात के लिए रांची पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है. इस संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी कर दिया है.

सामान्य वाहनों के लिए कई वैकल्पिक पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सखुआ बागान, महाराणा प्रताप सिंह स्कूल मैदान, धुर्वा गोलचक्कर मैदान, डीएवी स्कूल मैदान, जवाहर लाल स्टेडियम, मियां मार्केट तीन मुहाना, संत थॉमस स्कूल, प्रभात तारा मैदान, शहीद मैदान और हेलीपैड मैदान शामिल हैं. वहीं सांबो कैंप मोड़ और धुर्वा बस स्टैंड से आने वाले वाहन सखुआ मैदान या महाराणा प्रताप मैदान में वाहन पार्क कर सकते हैं, जबकि शहीद मैदान, नया सराय रिंग रोड और सीआईएसएफ कैंप से आने वाले हेलीपैड मैदान का उपयोग करेंगे. वहीं वीआईपी-वीवीआईपी वाहन शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान और पारस अस्पताल होते हुए नॉर्थ गेट से प्रवेश करेंगे, जबकि मीडिया वाहन धुर्वा गोलचक्कर या बस स्टैंड से दक्षिण गेट का रास्ता अपनाएंगे.

रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान. (फोटो-रांची ट्रैफिक पुलिस के सौजन्य से.)

वैकल्पिक मार्ग और अपील

मैच समाप्ति के बाद शालीमार बाजार से सुजाता चौक तक भारी ट्रैफिक को देखते हुए रिंग रोड आधारित वैकल्पिक रूट सुझाए गए हैं. रातू, मांडर, चान्हो के लिए तिरिल कुटे-नयासराय-रिंग रोड, नगड़ी, ईटकी, बेड़ो के लिए नगड़ी होते हुए. कांके, पिठौरिया, ओरमांझी के लिए तिलता चौक और नामकुम, टाटीसिल्वे, सिल्ली, मुरी के लिए झारखंड मंत्रालय-तुपुदाना-रिंग रोड. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रांचीवासियों से अपील की है कि मैच रूट पर चारपहिया वाहनों का उपयोग न करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें. आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन या स्टॉप लगाए जा सकते हैं.

