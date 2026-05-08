देहरादून-ऋषिकेश-मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, वीकेंड पर रूट देखकर ही घर से निकलें
देहरादून-ऋषिकेश-मसूरी में वीकेंड को लेकर रूट प्लान किया गया तैयार, देहरादून को सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया, 180 अधिकारी-कर्मचारी रहेंगे तैनात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 8, 2026 at 11:02 PM IST
देहरादून: वीकेंड को देखते हुए दून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. जिसके तहत शनिवार और रविवार को यातायात के दबाव के मद्देनजर ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं. पूरे नगर क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 10 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है. साथ ही वीकेंड के दौरान पुलिस कार्यालय और सभी शाखाओं से पुलिस बल को यातायात ड्यूटी में नियुक्त किया गया है.
बता दें कि गर्मियों के चलते अलग-अलग राज्यों से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. ऐसे में देहरादून शहर होते हुए मसूरी, ऋषिकेश और चकराता आदि स्थानों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की बढ़ती आवाजाही को मद्देनजर विशेष यातायात प्लान तैयार किया गया है. जिसमें शहर में यातायात संचालन को प्रभावी और व्यवस्थित बनाए रखने के मकसद से ड्यूटी प्वाइंट तैयार किए गए.
इसके तहत आशारोड़ी और डोईवाला से मसूरी तक आने जाने वाले मार्ग को 5 सुपर जोन, 10 जोन और 18 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 180 अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इस दौरान 3 अलग-अलग ड्रोन टीमों के जरिए मसूरी, देहरादून शहर और मसूरी मार्ग के सभी रुटों पर नजर रखी जाएगी.
यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी ड्यूटी प्वाइंटों और डाइवर्जन प्वाइंटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील मार्गों पर यातायात कर्मियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है. वीकेंड के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या और दबाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा.
वहीं, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की से मसूरी और चकराता जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान कुछ इस तरह से तैयार किया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए भी रूट प्लान बनाया गया है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (डाटकाली) से मसूरी के लिए रूट प्लान–
- प्लान A- डाटकाली से आरटीओ चैकपोस्ट-ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा होकर आईएसबीटी से शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड चौक-कमला पैलेस-बल्लीवाला फ्लाई ओवर होकर बल्लूपुर-कैंट तिराहा से सप्लाई डिपो होकर जोहड़ी तिराहा से पुरुकुल गांव तिराहा होते हुए कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.
- प्लान B– ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से लक्ष्मी धर्मकांटा तिराहा-सेंट ज्यूड चौक से कमला पैलेस-बल्लूपुर चौक-कैंट चौक-सर्किट हाउस तिराहा से बीजापुर गांव होकर किमाड़ी से हाथीपांव होकर मसूरी जा सकेंगे.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (डाटकाली) से चकराता के लिए रूट प्लान-
- डाटकाली से आरटीओ चैकपोस्ट-ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा होकर GMS रोड-सेंट ज्यूड चौक से नया गांव होकर सिंघनी वाला से न्यू देहरादून-पांवटा साहिब फ्लाई ओवर होते हुए लांघा रोड से चकराता जाएंगे.
- प्रेमनगर से बल्लूपुर चौक-कौलागढ़ होकर कैंट तिराहा से सप्लाई डिपो-किमाड़ी से लंबीधार-हाथीपांव से जीरो बैंड से मसूरी जाएंगे.
वापसी का रूट प्लान-
मसूरी से हिमाचल जाने वाले वाहनों के लिए रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़ होते हुए सांई मंदिर से डाइवर्जन होकर जोहड़ी गांव कट से सीएसडी तिराहा-कैंट तिराहा से बल्लूपुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे.
मसूरी से आशारोड़ी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़- सांई मंदिर से डाइवर्जन होकर दिलाराम चौक- यूकेलिप्टस चौक-ईसी रोड़ होकर फब्बारा चौक से रिस्पना पुल होते हुए आईएसबीटी से आशारोड़ी जाएंगे.
मसूरी से ऋषिकेश मार्ग का रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़ होते हुए सांई मंदिर होकर किरशाली चौक-काला गांव से मालदेवता-थानो रोड़-भानियावाला तिराहा-ऋषिकेश की तरफ जाएंगे.
ऋषिकेश और हरिद्वार से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए रूट-
- ऋषिकेश से एयरपोर्ट तिराहा होकर एसडीआरएफ तिराहा-थानो रोड़ होकर महाराणा प्रताप तिराहा-पुलिया नंबर 6 से लाडपुर तिराहा-सहस्त्रधारा क्रॉसिंग होकर आईटी पार्क से किरशाली चौक से सांई मंदिर तिराहा से डाइवर्जन होते हुए कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.
- डोईवाला से मोहकमपुर फ्लाई ओवर होकर कैलाश अस्पताल से यू-टर्न होकर जोगीवाला-पुलिया नंबर 6 से लाडपुर तिराहा-सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होकर किरशाली चौक से सांई मंदिर तिराहा होते हुए डाइवर्जन होकर कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.
दबाव होने की स्थिति में रूट प्लान-
- डोईवाला से मियांवाला होते हुए नत्थूवाला होकर पुलिया नंबर 6 से लाडपुर होकर सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क-किरशाली चौक से सांई मंदिर तिराहा-डाइवर्जन होकर कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.
- नेपाली फार्म तिराहा से भानियावाला तिराहा-पीएनबी तिराहा-थानो रोड़ से महाराणा प्रताप तिराहा-पुलिया नंबर 6 से लाडपुर तिराहा-सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से आईटी पार्क होकर किरशाली चौक से सांई मंदिर तिराहा से डाइवर्जन होकर कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.
- हरबर्टपुर से विकासनगर होते हुए आरामशीन-बाड़वाला-जुड्डो से यमुना पुल होकर कैंपटी फॉल से मसूरी जाएंगे.
वापसी के लिए रूट प्लान-
- ऋषिकेश के लिए- मसूरी से कुठालगेट होकर ओल्ड राजपुर रोड़-सांई मंदिर तिराहा से किरशाली चौक होकर सहस्त्रधारा रोड़ से माल देवता तिराहा-महाराणा प्रताप तिराहा-थानो रोड़ तिराहा से ऋषिकेश जाएंगे
- हरिद्वार के लिए- मसूरी से कुठालगेट होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ होकर सांई मंदिर तिराहा से किरशाली चौक होकर सहस्त्रधारा रोड़ से माल देवता तिराहा-महाराणा प्रताप तिराहा-सहस्त्रधारा थानो रोड़ तिराहा से भानियवाला होकर हरिद्वार जाएंगे.
देहरादून शहर में यातायात डाइवर्जन प्लान-
- पैसिफिक मॉल में यातायात के दबाव होने पर मसूरी डाइवर्जन से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक इंद्र भाबा मार्ग से कैनाल रोड से ग्रेट वैल्यू तिराहा होते हुए भेजा जाएगा.
- सेंट्रियो मॉल पर यातायात दबाव होने पर एनेक्सी तिराहा से दिलाराम जाने वाले ट्रैफिक को एनेक्सी तिराहा से सीएसडी तिराहा से बिंदाल होते हुए भेजा जाएगा.
- सहस्त्रधारा में यातायात दबाव होने पर सहस्त्रधारा मार्केट से बैरियर लगाकर वाहनों को मालदेवता रोड की ओर भेजा जाएगा.
- गुच्चुपानी में यातायात के दबाव होने पर गुच्चुपानी तिराहा पे बैरियर लगाकर वाहनों को सप्लाई चौक की ओर भेजा जाएगा.
मसूरी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग और ट्रैफिक प्लान-
प्लान A- मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंगक्रेग से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा. मसूरी क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 90 फीसदी उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा.
प्लान B- इस प्लान के अंतर्गत पर्यटकों के वाहनों को किंगक्रेग पार्किंग में पार्क किया जाएगा. जहां से पर्यटकों को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से उनके गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
किंगक्रेग पार्किंग फुल होने की दशा मे प्लान C को लागू किया जाएगा.
प्लान C- इस प्लान के अंतर्गत गज्जी बैंड से से हाथीपांव रोड होते हुए जीरो प्वांइट की ओर डायवर्ट किया जाएगा. मार्ग पर ही निर्धारित पार्किंग स्थलों में वाहनों को पार्क कराया जाएगा.
ऋषिकेश के लिए ट्रैफिक प्लान-
वीकेंड के मद्देनजर यातायात को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात प्लान तैयार किया है. इसके अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप यातायात प्रबंधन से संबंधित Plan A, Plan B, Plan C बनाए गए हैं, जो यातायात का अत्याधिक दबाव होने पर लागू किया जाएगा.
Plan A- यातायात का दबाव कम होने पर वीकेंड के लिए हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से ऋषिकेश आने वाले छोटे-बड़े वाहनों को भेजा जाएगा. सप्तऋषि से रायवाला होते हुए नेपाली फार्म होकर श्यामपुर चौकी से नटराज चौक होते हुए ढालवाला चौकी से भद्रकाली होकर बाईपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होते हुए ब्रहमपुरी होकर शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जाएगा.
वीकेंड के लिए देहरादून से ऋषिकेश आने वाले छोटे बड़े वाहनों को भेजा जाएगा. देहरादून से नटराज चौक होते हुए ढालवाला चौकी होकर भद्रकाली से बाईपास रोड़ होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होते हुए ब्रहमपुरी होकर शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जाएगा.
Plan B- यातायात का अधिक दवाब होने की स्थिति में सप्तऋषि से रायवाला होते हुए नेपाली फार्म होकर लालतप्पड़ से भानियावाला होकर रानीपोखरी से नटराज चौक होकर ढालवाला चौकी होते हुए भद्रकाली से बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होकर ब्रहमपुरी होते हुए शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जाएगा.
Plan C यातायात का अत्याधिक दवाब होने की स्थिति में सप्तऋषि से रायवाला होते हुए नेपाली फार्म होकर होते हुए लालतप्पड़ से भानियावाला होकर रानीपोखरी से गुजराडा कट होते हुए नरेंद्र नगर होकर प्लास्डा चौकी नरेंद्र नगर से भद्रकाली होकर बायपास रोड होते हुए तपोवन तिराहा से तपोवन चौकी होकर ब्रहमपुरी होते हुए शिवपुरी से गंतव्य को भेजा जाएगा.
- वीकेंड खत्म होने के बाद पर्वतीय मार्गो से वापस आने वाले पर्यटक, जो हरिद्वार और हरिद्वार से आगे जाने वाले है, उनके वाहनों को भेजा जाएगा.
- शिवपुरी से नीलकंठ होते हुए ब्रह्मपुरी तिराहे से गरुडचट्टी होकर बायपास रोड़ होते हुए पशुलोक बैराज से चीला होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा.
- वीकेंड खत्म होने के बाद पर्वतीय मार्गो से वापस आने वाले पर्यटक जो ऋषिकेश या देहरादून मार्ग में जाने वाले है, उनके वाहनों को भेजा जाएगा.
- शिवपुरी से ब्रहमपुरी होते हुए तपोवन चौकी होकर तपोवन तिराहा से बायपास रोड होते हुए भद्रकाली होकर ढालवाला चौकी होकर नटराज चौकसे गंतव्य को भेजा जाएगा.
डाइवर्जन प्लान-
यातायात का अत्यधिक दवाब होने की स्थिति में बड़े वाहनों (हैवी ट्रैफिक) को नेपाली फार्म से देहरादून की ओर डायवर्ट किया जाएगा. ऋषिकेश में रात में नो-एंट्री खुलने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा. भारी वाहन नेपाली फार्म से लालतप्पड़ होकर भानियावाला होते हुए रानीपोखरी से नटराज चौक के ऋषिकेश के रास्ते आवागमन कर सकेंगे.
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