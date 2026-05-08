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देहरादून-ऋषिकेश-मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, वीकेंड पर रूट देखकर ही घर से निकलें

ट्रैफिक सुचारू करता जवान ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: वीकेंड को देखते हुए दून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. जिसके तहत शनिवार और रविवार को यातायात के दबाव के मद्देनजर ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं. पूरे नगर क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 10 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है. साथ ही वीकेंड के दौरान पुलिस कार्यालय और सभी शाखाओं से पुलिस बल को यातायात ड्यूटी में नियुक्त किया गया है. बता दें कि गर्मियों के चलते अलग-अलग राज्यों से पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. ऐसे में देहरादून शहर होते हुए मसूरी, ऋषिकेश और चकराता आदि स्थानों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की बढ़ती आवाजाही को मद्देनजर विशेष यातायात प्लान तैयार किया गया है. जिसमें शहर में यातायात संचालन को प्रभावी और व्यवस्थित बनाए रखने के मकसद से ड्यूटी प्वाइंट तैयार किए गए. इसके तहत आशारोड़ी और डोईवाला से मसूरी तक आने जाने वाले मार्ग को 5 सुपर जोन, 10 जोन और 18 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 180 अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है. इस दौरान 3 अलग-अलग ड्रोन टीमों के जरिए मसूरी, देहरादून शहर और मसूरी मार्ग के सभी रुटों पर नजर रखी जाएगी. यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सभी ड्यूटी प्वाइंटों और डाइवर्जन प्वाइंटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील मार्गों पर यातायात कर्मियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है. वीकेंड के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या और दबाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा. वहीं, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की से मसूरी और चकराता जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान कुछ इस तरह से तैयार किया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए भी रूट प्लान बनाया गया है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (डाटकाली) से मसूरी के लिए रूट प्लान– प्लान A- डाटकाली से आरटीओ चैकपोस्ट-ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा होकर आईएसबीटी से शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड चौक-कमला पैलेस-बल्लीवाला फ्लाई ओवर होकर बल्लूपुर-कैंट तिराहा से सप्लाई डिपो होकर जोहड़ी तिराहा से पुरुकुल गांव तिराहा होते हुए कुठालगेट से मसूरी जाएंगे.

डाटकाली से आरटीओ चैकपोस्ट-ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा होकर आईएसबीटी से शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड चौक-कमला पैलेस-बल्लीवाला फ्लाई ओवर होकर बल्लूपुर-कैंट तिराहा से सप्लाई डिपो होकर जोहड़ी तिराहा से पुरुकुल गांव तिराहा होते हुए कुठालगेट से मसूरी जाएंगे. प्लान B– ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से लक्ष्मी धर्मकांटा तिराहा-सेंट ज्यूड चौक से कमला पैलेस-बल्लूपुर चौक-कैंट चौक-सर्किट हाउस तिराहा से बीजापुर गांव होकर किमाड़ी से हाथीपांव होकर मसूरी जा सकेंगे. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (डाटकाली) से चकराता के लिए रूट प्लान- डाटकाली से आरटीओ चैकपोस्ट-ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा होकर GMS रोड-सेंट ज्यूड चौक से नया गांव होकर सिंघनी वाला से न्यू देहरादून-पांवटा साहिब फ्लाई ओवर होते हुए लांघा रोड से चकराता जाएंगे.

प्रेमनगर से बल्लूपुर चौक-कौलागढ़ होकर कैंट तिराहा से सप्लाई डिपो-किमाड़ी से लंबीधार-हाथीपांव से जीरो बैंड से मसूरी जाएंगे. वापसी का रूट प्लान- मसूरी से हिमाचल जाने वाले वाहनों के लिए रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़ होते हुए सांई मंदिर से डाइवर्जन होकर जोहड़ी गांव कट से सीएसडी तिराहा-कैंट तिराहा से बल्लूपुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे. मसूरी से आशारोड़ी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़- सांई मंदिर से डाइवर्जन होकर दिलाराम चौक- यूकेलिप्टस चौक-ईसी रोड़ होकर फब्बारा चौक से रिस्पना पुल होते हुए आईएसबीटी से आशारोड़ी जाएंगे. मसूरी से ऋषिकेश मार्ग का रूट- कुठालगेट से पुराना राजपुर रोड़ होते हुए सांई मंदिर होकर किरशाली चौक-काला गांव से मालदेवता-थानो रोड़-भानियावाला तिराहा-ऋषिकेश की तरफ जाएंगे.



ऋषिकेश और हरिद्वार से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए रूट-