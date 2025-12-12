क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए पुलिस ने कसी कमर, देहरादून और मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी
क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून और मसूरी में किसी भी तरह का जाम न लगे, उसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयार कर ली.
देहरादून: आगामी क्रिसमस, न्यू ईयर और मसूरी विंटर कार्निवल को लेकर देहरादून पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. इस दौरान बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से पर्यटकों के आने की उम्मीद है. उसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून ने ट्रैफिक प्लान के साथ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खास इंतजामात किए हैं.
पुलिस ने सभी प्रमुख कार्यक्रमों क्रिसमस, न्यू ईयर और मसूरी विंटर कार्निवल समेत अन्य शीतकालीन पर्यटन को लेकर पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए है. इसके अलावा रूट प्लान भी जारी किया है, ताकि देहरादून शहर की आम जनता और पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए यातायात प्लान:
- दिल्ली, रूड़की और सहारनपुर से मोहंड होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों को रुट प्लान इस प्रकार है. दिल्ली /रुड़की / सहारनपुर –मोहण्ड-आशारोड़ी-आईएसबीटी-शिमला बाईपास-सेंट ज्यूड चौक -बल्लूपुर चौक-गढ़ी कैंट तिराहा -अनारवाला तिराहा-जोहड़ी गांव-मसूरी रोड-कुठाल गेट –मसूरी.
- इसी तरह दिल्ली से हरिद्वार- ऋषिकेश से जोगीवाला होते हुए मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए रुट प्लान. हरिद्वार - ऋषिकेश से हर्रावाला-मोहकमपुर फ्लाईओवर-जोगीवाला -U टर्न कैलाश अस्पताल -पुलिया नंबर 06-रिंग रोड-लाडपुर तिराहा- सहस्त्रधारा क्रासिंग -आईटी पार्क-किरशाली चौक -साईं मंदिर तिराहा -मसूरी डायवर्जन- कुठाल गेट-मसूरी.
- मसूरी से दिल्ली / सहारनपुर / रुड़की / ऋषिकेश / हरिद्वार / विकास नगर जाने हेतु वापसी रूट. मसूरी-कुठाल गेट -ओल्ड राजपुर रोड़-राजपुर -सांई मन्दिर-कृरशाली चौक -आईटी पार्क-तपोवन बाईपास रोड-नालापानी चौक-तपोवन गेट-लाडपुर तिराहा-पुलिया नं0 06-जोगीवाला से ऋषिकेश / हरिद्वार/ आईएसबीटी की ओर जा सकेंगे.
मसूरी में विंटर वीकेंड, विंटर कार्निवल, क्रिसमस, नव वर्ष दृष्टिगत यातायात पार्किंग प्लान:
- मसूरी स्थित टिहरी बस अड्डे से देहरादून की ओर आने वाले वाहनों को मसूरी स्थित सिविल अस्पताल की ओर भेजा जायेगा.
- मसूरी स्थित लण्ढौर में रात्रि प्रवास करने वाले यात्रियों के वाहनों एमडीडीए पार्किंग में पार्क किए जायेंगे.
- देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को मसूरी स्थित नगर पालिका कार्यालय से होते हुए मसूरी स्थित पिक्चर पैलेस बस अड्डे की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- मसूरी लाइब्रेरी से पिक्चर पैलेस मसूरी की तरफ जाने वाले वाहनों को अम्बेडकर चौक (घोडा स्टैंड) मसूरी से कैमल बैक रोड की तरफ डायवर्ट कर ग्रीन चौक कुलडी बाजार होते हुए पिक्चर पैलेस बैरियर से अपने-अपने गंतव्य की ओर भेजा जायेगा.
- मसूरी से देहरादून जाने वाले वाहनों को किंग ग्रेग से होते हुए जेपी बैंड से बार्लोगंज की तरफ डायवर्ट कर झड़ीपानी की ओर से देहरादून की ओर भेजा जायेगा.
- मसूरी स्थित पिक्चर पैलेस की ओर से देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को बडा मोड़ नियर पिक्चर पैलेस से वाइन वर्ग एलन स्कूल होते हुए बार्लोगंज की ओर से देहरादून की ओर भेजा जायेगा.
- लाइब्रेरी चौक मसूरी पर यातायात का दबाव होने की स्थिति में देहरादून से कैम्पटी की ओर जाने वाले वाहनों को स्प्रिंग रोड से काला स्कूल से हरनाम सिंह मार्ग होते हुए जीरो प्वाइंट से केम्प्टी फॉल की ओर भेजा जायेगा.
- मसूरी में यातायात दबाव होने पर वाहनों को गज्जी बैंड से हाथी पांव की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- विकासनगर, देहरादून, सुआखोली की ओर से मसूरी की ओर आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश दिन के समय में प्रतिबन्धित रहेगा.
- ग्रीन चौक से झूलाघर होते हुए माल रोड लाइब्रेरी चौक की तरफ वनवे रहेगा. अंबेडकर चौक से गढ़वाल टेरेस ,झूला घर माल रोड की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- कुलडी बाजार में वाहनों के दबाव होने की स्थिति में ब्रैट वुड होटल की ओर वाहनों को डायवर्ट कर क्लार्क होटल की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
मसूरी क्षेत्रान्तर्गत वाहनों को पार्क किये जाने हेतु पार्किंग स्थल:-
- पिक्चर पैलेस
- लण्ढौर रोड
- कैम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड
- टाउन हॉल के नीचे
- किंग क्रेग
- मसूरी स्थित समस्त होटल
- कम्पनी गार्डन रोड पर मैसानिक लॉज
- बस अड्डा / पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैण्ड
देहरादून शहर हेतु विंटर वीकेंड, क्रिसमस, नव वर्ष दृष्टिगत यातायात, पार्किंग प्लान:
- पैसिफिक मॉल, राजपुर रोड पर यातायात के दबाव होने पर मसूरी से घण्टाघर की ओर आने वाले यातायात को साईं मंदिर तिराहा से आईटी पार्क की भेजा जायेगा.
- ऐनेक्सी, सीएसडी तिराहा से दिलाराम चौक की ओर आने वाले यातायात को जोहड़ी गांव होते हुए भेजा जायेगा.
- घंटाघर पर यातायात दबाव होने की स्थिति में ओरियन्ट चौक, बुद्धा चौक, तहसील चौक से यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जायेगा.
पार्किंग व्यवस्था:
- रेंजर्स ग्राउंड
- परेड ग्राउंड
- पुराना रोडवेज बस अड्डा नियर तहसील चौक
- काबुल हाउस नियर सर्वे चौक
- कनक चौक मल्टीलेवल पार्किंग
- एमडीडीए पार्किंग नियर घंटाघर
- राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स नियर तहसील चौक
पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि 30/12/2025 से 01/01/2026 दोपहर दो बजे से सुबह पांच तक शहर के आंतरिक और बाहरी मार्गों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे. अति-आवश्यक सेवा (Ambulance, police, Fire आदि) के वाहनों को रोका डायवर्ट नहीं किया जायेगा. इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाएं (पेट्रोल /दूध/गैस) आदि के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से पास करवाया जायेगा. NO Parking Zone में वाहन खडा करनें पर Traffic Crane द्वारा Vehicle को टो किया जायेगा. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जायेगी. धैर्य रखें, हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग न करें. देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने लोगों ने अपील की है कि वो शराब पीकर वाहन न चलाएं.
