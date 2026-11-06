सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों की No Entry, धनतेरस और दीवाली को लेकर नया ट्रैफिक प्लान
Gaya Traffic Plan: धनतेरस और दीवाली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नया ट्रैफिर रूट बनाया है. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 6, 2026 at 11:09 AM IST
गया: बिहार में धनतेरस की धूम है. बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए गया पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है. सराफा बाजार और शहर के सोने चांदी की बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सघन छापेमारी एवं वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.
"रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच एवं निगरानी की जा रही है. ज्वेलरी दुकानों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से सतत निगरानी रखी जा रही है. पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखें, ताकि आम जनता बिना किसी भय के त्योहार का आनंद ले सके." -सुशील कुमार, एसएसपी गया
यातायात व्यवस्था में बदलाव
बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम ने यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष यातायात प्लान जारी किया है. 6 नवंबर 2026 से 8 नवंबर 2026 तक शहर में वाहनों के परिचालन मार्ग एवं समय में आवश्यक बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस उपाधीक्षक ने ट्रैफिक व्यवस्था प्लान जारी कर दिया है.
6 बजे से 12 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
यातायात पुलिस उपाधीक्षक गया द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उक्त अवधि में गया शहर में बड़े मालवाहक एवं भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. निर्धारित समयावधि के अनुसार विभिन्न मार्गों पर वाहनों के परिचालन को नियंत्रित किया जाएगा.
समाहरणालय जाने वाले पहले देख लें
काशीनाथ मोड़ से समाहरणालय गोलंबर होते हुए केदारनाथ मार्केट, जीबी रोड एवं रमना रोड की तरफ दिन में 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद से रात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, आकस्मिक सेवा को छोड़कर.
नादरगंज होते हुए पीर मंसूर मोड़ की ओर जाने वाली सड़क पर दिन में 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद से रात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. पीर मंसूर चौक से केदारनाथ मार्केट, जीबी रोड एवं रमना रोड में भी दिन में 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद से रात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
ये मार्ग भी रहेंगे बंद
किरानी घाट से दुखरनी मंदिर एवं रमना रोड की तरफ दिन में 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद से रात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. रामशिला मोड़ से समीर तकिया एवं कोइरी बारी मार्ग का प्रवेश गया शहर में दिन में 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
मुफस्सिल मोड़ से किरानी घाट की तरफ बड़े वाहनों का प्रवेश सुबह 06.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. बाटा मोड़ से टिकारी रोड की तरफ दिन में 11.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
मालवाहक वाहनों के लिए रूट
पटना की ओर से आने वाले मालवाहक वाहन जैसे ट्रक और पिकअप अब रामशिला मोड़ से कंडी नवादा मोड़ होते हुए मेहता पेट्रोल पंप एवं सिटी पब्लिक स्कूल के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.
समाहरणालय गोलंबर के आगे जीबी रोड में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश नहीं होगा. इस रूट डायवर्जन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न मोड़ों पर विशेष साइनबोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि चालकों को परेशानी न हो.
टेम्पू और छोटे वाहनों के लिए मार्ग
शहर के विभिन्न क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन जाने एवं रेलवे स्टेशन से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले टेम्पू के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं. इसमें सिकरिया मोड़, रेलवे स्टेशन, मुफस्सिल, राजेंद्र आश्रम, बाईपास एवं ग्वाल बिगहा सहित विभिन्न मार्गों को शामिल किया गया है.
निर्धारित रूट के अनुसार ही टेम्पू का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा. गया शहर में आने वाले छोटे निजी वाहन 05 नंबर गेट, ओटीए एवं सिकरिया मोड़ होकर आएंगे. किसी भी वाहन को बीच रास्ते में सवारी उतारने या बिठाने की अनुमति नहीं होगी.
एकल मार्ग (वन वे) व्यवस्था
यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर एकल परिचालन व्यवस्था लागू रहेगी. गया रेलवे स्टेशन की तरफ से आने वाले वाहन बाटा मोड़ होते हुए स्वराजपुरी रोड से जाएंगे.
शाहमीर तकिया मोड़ से गोदावरी रोड एवं मंगला गौरी की तरफ सीधे कोई वाहन नहीं जाएगा. सभी वाहन शाहमीर तकिया मोड़ से चांद चौरा पश्चिमी, नारायण कुआं मोड़, बंगाली आश्रम होते हुए बाईपास के रास्ते पुनः मंगला गौरी रोड में जाएंगे.
एवं वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज, ज्वेलरी दुकानों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि पर्व के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनी रहे।() @bihar_police @IPRDBihar @gaya_dm @IgMagadh #Gayapolicebihar https://t.co/88WAqLpxnY— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) November 6, 2026
नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रकवाई
वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि, इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी ट्रांसपोर्टरों से इस अवधि में सहयोग करने की अपील की है ताकि त्योहार के दौरान बाजारों में किसी भी प्रकार का जाम न लग सके
धनतेरस एवं दीपावली पर्व के दौरान रामशिला, सिकरिया मोड़, घुघरी टांड, बाईपास मोड़, बुनियादगंज बाईपास मोड़ एवं मुफस्सिल मोड़ के समीप यातायात जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. इन स्थानों पर वाहनों के परिचालन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
"जिला प्रशासन एवं यातायात पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि धनतेरस एवं दीपावली पर्व के दौरान जारी यातायात प्लान का पालन करें तथा अपने वाहनों का परिचालन निर्धारित मार्गों से ही करें." -सुशील कुमार, एसएसपी गया
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