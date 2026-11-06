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सुबह 6 से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों की No Entry, धनतेरस और दीवाली को लेकर नया ट्रैफिक प्लान

गया शहर में पुलिस पदाधिकारी को निर्देश देते एसएसपी ( ETV Bharat )

गया: बिहार में धनतेरस की धूम है. बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए गया पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है. सराफा बाजार और शहर के सोने चांदी की बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु सघन छापेमारी एवं वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.

"रेलवे स्टेशन, होटल, लॉज एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच एवं निगरानी की जा रही है. ज्वेलरी दुकानों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से सतत निगरानी रखी जा रही है. पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखें, ताकि आम जनता बिना किसी भय के त्योहार का आनंद ले सके." -सुशील कुमार, एसएसपी गया