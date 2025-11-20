ETV Bharat / state

देहरादून में शादी सीजन के चलते ट्रैफिक प्लान में बदलाव, इन रूटों पर आवाजाही रहेगी बंद

शादी सीजन के चलते ट्रैफिक प्लान में बदलाव ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: शादियों का सीजन शुरू हो गया है. शादियों के सीजन में गेस्ट हाउस, लॉन और मैरिज हॉल आने जाने वाले रास्तों में भीड़ लग जाती है. वहीं भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है. इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. शादियों के सीजन को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने निर्णय लिया है कि यातायात दबाव वाले मार्गों पर निर्धारित समय अवधि के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. शादी समारोह के सीजन के शुरू होने के मद्देनजर आईएसबीटी, कारगी चौक, हरिद्वार बाईपास रोड, रिस्पना पुल से जोगीवाला तक मार्ग में काफी संख्या के वेडिंग प्वाइंट, होटल, फार्म हाउस आदि होने से यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है. जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आम जनता को होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर मार्ग पर यात्रा के सुचारू और संचालन के लिए एसएसपी के निर्देशों पर आज से अग्रिम आदेशों तक दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है.