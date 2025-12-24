देहरादून में गुरुद्वारा नगर कीर्तन, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्ट प्लान, क्लिक कर चेक करें
देहरादून में गुरुद्वारा सभा द्वारा आयोजित नगर कीर्तन के लिए ट्रैफिक प्लान जारी.
Published : December 24, 2025 at 8:56 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 9:20 PM IST
देहरादून: 25 दिसंबर को गुरुद्वारा सभा करनपुर से आयोजित नगर कीर्तन के मद्देनजर यातायात प्लान किया गया है. नगर कीर्तन का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा. साथ ही नगर कीर्तन का रूट गुरुद्वारा करनपुर से करनपुर बाजार-सर्वे चौक होते हुए रोजगार तिराहा से कनक चौक होकर ओरिएंट चौक से घंटाघर होकर पलटन बाजार होते हुए दर्शनी गेट से आढ़त बाजार, गुरुद्वारा जाएगा.
नगर कीर्तन के गुरुद्वारा करनपुर से प्रस्थान करने पर डीएल कट, राजपुर रोड और बैनी बाजार से वैश्य नर्सिंग होम की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा. ट्रैफिक को करनपुर बाजार होते हुए भेजा जाएगा. नगर कीर्तन के करनपुर बाजार पहुंचने पर सर्वे चौक से करनपुर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को बैनी बाजार से डीएल रोड होते हुए भेजा जाएगा.
नगर कीर्तन के सर्वे चौक पहुंचने पर बहल चौक से सर्वे चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को ग्लोब चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही क्रॉस रोड से सर्वे चौक जाने वाले ट्रैफिक को बुद्धा चौक की ओर कनक चौक से सर्वे चौक जाने वाले ट्रैफिक को सुभाष रोड होते हुए भेजा जाएगा. नगर कीर्तन के रोजगार तिराहा पास करने पर ईसी रोड के लिए ट्रैफिक सामान्य कर दिया जाएगा. ओरिएंट चौक से कनक चौक जाने वाले ट्रैफिक को ग्लोब चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही बुद्धा चौक की ओर पैसिफिक तिराहा से कनक चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को घंटाघर की ओर भेजा जाएगा.
नगर कीर्तन के ओरिएंट चौक पार करने पर बहल चौक और ग्लोब चौक से घंटाघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को ईसी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही कनक चौक से ओरिएंट चौक की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा. नगर कीर्तन के घंटाघर पहुंचने पर बुद्धा चौक और दर्शन लाल चौक से घंटाघर जाने वाले ट्रैफिक को लैंसडाउन चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही चकराता रोड से दर्शन लाल चौक जाने वाले ट्रैफिक को ओरिएंट चौक होते हुए भेजा जाएगा. नगर कीर्तन के पलटन बाजार में पूरी तरह प्रवेश करने पर सभी डायवर्जन प्वाइंट से ट्रैफिक को सामान्य कर दिया जाएगा.
नगर कीर्तन के दर्शनी गेट से 50 मीटर पहले पहुंचने पर पटेल नगर मंडी, लाल पुल और बल्लीवाला से सहारनपुर चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को जीएमएस रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. साथ ही सहारनपुर चौक से आढ़त बाजार की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा. नगर कीर्तन के आढ़त बाजार गुरुद्वारा पहुंचने पर डायवर्ट ट्रैफिक को सामान्य कर दिया जाएगा.
नगर कीर्तन के मद्देनजर समय 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विक्रम और मैजिक के लिए डायवर्जन प्लान:
- 3 नंबर के विक्रम और मैजिक को दून चौक से एमकेपी चौक होते हुए वापस भेजा जाएगा.
- 5 और 8 नंबर विक्रम और मैजिक को रेलवे स्टेशन गेट से वापस भेजा जाएगा.
- 2 नंबर विक्रम और मैजिक को सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस भेजा जाएगा.
- 7 और 9 नंबर विक्रम और मैजिक को बिंदाल कट से वापस भेजा जाएगा.
एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ईसी रोड, राजपुर रोड और सहारनपुर रोड के उपयोग से बचें और दोपहिया वाहन का प्रयोग करें. यातायात पुलिस द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर देहरादून पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें.
