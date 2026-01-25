ETV Bharat / state

देहरादून में गणतंत्र दिवस के लिए ट्रैफिक प्लान में बदलाव, जरूर पढ़ें डायवर्जन प्लान, नहीं तो होगी परेशानी

गणतंत्र दिवस पर शहर में किसी भी तरह का जाम न लगे, जिसके लिए पुलिस ने पूरी तैयार कर ली है.

Republic Day traffic routes
गणतंत्र दिवस के चलते ट्रैफिक प्लान में बदलाव (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:11 AM IST

3 Min Read
देहरादून: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस ने रूट और पार्किंग व्यवस्था की है. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही गणतंत्र दिवस परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो-जोन रहेगा. वीआईपी और अधिकारी ईसी रोड, सर्वे चौक से रोजगार तिराहा से कान्वेंट तिराहे की ओर जाते ही दाहिने तरफ वीवीआईपी द्वार (मुख्य गेट न 01) से प्रवेश करेंगे.

गणतंत्र दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड और प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले सभी नागरिक आदि अपने वाहन रेंजर ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबूल हाउस नियर सर्वे चौक में पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड के दून लाइब्रेरी से 20 मीटर आगे गेट से प्रवेश करेंगे.

पार्किंग व्यवस्था

  • वीआईपी और अधिकारी के वाहनों की पार्किंग मंच के पीछे होगी.
  • गणतंत्र दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड एवं प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं आदि के वाहन रेंजर ग्राउंड , मंगला देवी इंटर कॉलेज और काबूल हाउस नियर सर्वे चौक में पार्क होंगे.
  • धर्मपुर, दर्शन लाल चौक, दून चौक, की ओर से आने वाले समस्त वाहन रेंजर्स ग्राउंड में पार्क होंगे.
  • सर्वे चौक की ओर से आने वाले वाहन मंगला देवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पार्क होंगे.
  • राजपुर रोड़ से परेड में प्रतिभाग और दर्शकों के वाहन घंटाघर से दर्शन लाल चौक होते हुए रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग में भेजे जाएंगे.
  • पास धारकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए डूंगा हाउस और सैड पार्किंग स्मार्ट सिटी ग्राउंड में पार्क होंगे.

विक्रमों के लिए डायवर्ट व्यवस्था

  • 2 नंबर रूट (रायपुर रूट) के सभी विक्रम सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से वापस भेजे जाएंगे.
  • 3 नंबर रूट (धर्मपुर रूट) के सभी विक्रम तहसील चौक से दून चौक से एमकेपी चौक की ओर से भेजे जाएंगे.
  • 5 नंबर रूट (आईएसबीटी रूट), 08 नम्बर रूट (कांवली रूट) के सभी विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे.
  • प्रेमनगर रुट के सभी विक्रम प्रभात कट से वापस भेजे जाएंगे.
  • राजपुर रूट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे होते हुए बैनी बाजार से वापस राजपुर रोड़ पर भेजे जाएंगे.

सिटी बसों के लिए डायवर्ट व्यवस्था

  • आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बसें दर्शन लाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर की ओर जाएंगे.
  • रिस्पना की ओर से आने वाली सिटी बसें तहसील चौक से वापस दून चौक से एमकेपी चौक से आराघर को ओर वापस भेजी जाएंगे.
  • रायपुर रोड से आने वाली सिटी बसें सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से सहसधारा रोड से आईटी पार्क से राजपुर रोड घंटाघर से भेजी जाएंगे.

बैरियर व्यवस्था

परेड ग्राउंड के चारो ओर यातायात व्यवस्था बनाने हेतु आउटर और इनर बैरियर व्यवस्था की जाएगी.

आउटर बैरियर प्वाइंट

  • ईसी रोड सर्वे चौक, मनोज क्लिनिक,बुद्धा चौक,दर्शन लाल चौक,ओरिएण्ट चौक और पैसिफिक तिराहा.
  • केवल वीआईपी और पासधारक वाहन सीमित संख्या में प्रवेश कर सकेंगे.

इनर बैरियर प्वाइंट

रोजगार तिराहा,कनक चौक,डूंगा हाउस,लैंसडाउन चौक और कान्वेंट तिराहा

एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पासधारकों और वीवीआईपी को छोड़कर इनर प्वाईंट से कोई भी वाहन परेड ग्राउंड की ओर नहीं जायेगा. आम नागरिक परेड मैदान के बाहर निर्धारित पार्किंग में अपने वाहन पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड मैदान के प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे.

