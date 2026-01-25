ETV Bharat / state

देहरादून में गणतंत्र दिवस के लिए ट्रैफिक प्लान में बदलाव, जरूर पढ़ें डायवर्जन प्लान, नहीं तो होगी परेशानी

गणतंत्र दिवस के चलते ट्रैफिक प्लान में बदलाव ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस ने रूट और पार्किंग व्यवस्था की है. गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही गणतंत्र दिवस परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो-जोन रहेगा. वीआईपी और अधिकारी ईसी रोड, सर्वे चौक से रोजगार तिराहा से कान्वेंट तिराहे की ओर जाते ही दाहिने तरफ वीवीआईपी द्वार (मुख्य गेट न 01) से प्रवेश करेंगे.

गणतंत्र दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड और प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले सभी नागरिक आदि अपने वाहन रेंजर ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबूल हाउस नियर सर्वे चौक में पार्क कर पैदल परेड ग्राउंड के दून लाइब्रेरी से 20 मीटर आगे गेट से प्रवेश करेंगे.

पार्किंग व्यवस्था

वीआईपी और अधिकारी के वाहनों की पार्किंग मंच के पीछे होगी.

गणतंत्र दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड एवं प्रेस, कार्यक्रम देखने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं आदि के वाहन रेंजर ग्राउंड , मंगला देवी इंटर कॉलेज और काबूल हाउस नियर सर्वे चौक में पार्क होंगे.

धर्मपुर, दर्शन लाल चौक, दून चौक, की ओर से आने वाले समस्त वाहन रेंजर्स ग्राउंड में पार्क होंगे.

सर्वे चौक की ओर से आने वाले वाहन मंगला देवी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पार्क होंगे.

राजपुर रोड़ से परेड में प्रतिभाग और दर्शकों के वाहन घंटाघर से दर्शन लाल चौक होते हुए रेंजर्स ग्राउंड पार्किंग में भेजे जाएंगे.

पास धारकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए डूंगा हाउस और सैड पार्किंग स्मार्ट सिटी ग्राउंड में पार्क होंगे.

विक्रमों के लिए डायवर्ट व्यवस्था