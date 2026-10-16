पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर बदला ट्रैफिक प्लान, 17 से 20 अक्टूबर तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक
दुर्गा पूजा को लेकर पलामू में ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 11:46 PM IST
पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू में ट्रैफिक रूट एवं ट्रैफिक प्लान बदल गया है. 17 से 20 अक्टूबर तक पलामू के मेदिनीनगर में माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. जबकि कई इलाकों में नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक प्लान को निगरानी में रखा गया है.
गढ़वा की तरफ से शाहपुर होते हुए मेदिनीनगर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को मंगरदाहा पेट्रोल पंप पर रोका जाएगा. रामगढ़ एवं रमकंडा से आने वाले छोटी एवं बडी वाहनो को चैनपुर के नेउरा चौक पर रोका जाएगा. पड़वा मोड़ की ओर से आने वाले छोटी एवं बडी मालवाहक गाड़ियो सिंगरा हाईवे फोर लेन के पास रूट डायवर्ट एवं अस्थायी रूप से पड़ाव स्थल बनाया गया है. पाटन की ओर से आने वाले छोटी एवं बडी मालवाहक वाहन को सदर थाना अन्तर्गत जोड़ फोर लेन चेक पोस्ट के पास रोका जाएगा.
लेस्लीगंज तरफ से आने वाले गाड़ियों को पोखराहा फोरलेन पर डायवर्ट किया जाएगा और जीएलए कॉलेज के पास रोका जाएगा. रांची की तरफ से आने वाले वाहनों को चियांकि फोर लाइन से डायवर्ट किया जाएगा और रोका जाएगा. मेदिनीनगर शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग एवं रूट डायवर्ट किया गया है. छहमुहान, थाना रोड, बड़ी मस्जिद रोड सहित कई रास्तों पर गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
वहीं दुर्गा पूजा को लेकर पलामू पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी को बढ़ाया है और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है और कई निर्णय लिए गए हैं सोशल मीडिया पर भी निगरानी को बढ़ाया गया है.
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