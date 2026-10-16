ETV Bharat / state

पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर बदला ट्रैफिक प्लान, 17 से 20 अक्टूबर तक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक

एसपी ऑफिस, पलामू ( ETV Bharat )

पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू में ट्रैफिक रूट एवं ट्रैफिक प्लान बदल गया है. 17 से 20 अक्टूबर तक पलामू के मेदिनीनगर में माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. जबकि कई इलाकों में नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक प्लान को निगरानी में रखा गया है.

गढ़वा की तरफ से शाहपुर होते हुए मेदिनीनगर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को मंगरदाहा पेट्रोल पंप पर रोका जाएगा. रामगढ़ एवं रमकंडा से आने वाले छोटी एवं बडी वाहनो को चैनपुर के नेउरा चौक पर रोका जाएगा. पड़वा मोड़ की ओर से आने वाले छोटी एवं बडी मालवाहक गाड़ियो सिंगरा हाईवे फोर लेन के पास रूट डायवर्ट एवं अस्थायी रूप से पड़ाव स्थल बनाया गया है. पाटन की ओर से आने वाले छोटी एवं बडी मालवाहक वाहन को सदर थाना अन्तर्गत जोड़ फोर लेन चेक पोस्ट के पास रोका जाएगा.