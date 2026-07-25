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फरीदाबाद में 11 अगस्त तक बंद रहेगा आगरा कैनाल मार्ग, कांवड़ यात्रा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.

Traffic Plan During Kanwar Yatra
फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा के ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 25, 2026 at 3:33 PM IST

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फरीदाबादः 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिवभक्त हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेकर फरीदाबाद के रास्ते गुजरेंगे. इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है.

21 स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की होगी तैनातीः ट्रैफिक पुलिस के अनुसार कालिंदी कुंज से फरीदाबाद होते हुए पलवल बॉर्डर तक आगरा कैनाल के किनारे बने कांवड़ मार्ग पर 21 प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी. इन सभी प्वाइंटों पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान दो शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे, ताकि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारी (ETV Bharat)

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के साथ समन्वयः ट्रैफिक थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि "कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठकें की जा चुकी हैं. इसके अलावा दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के साथ भी बेहतर तालमेल बनाकर संयुक्त रूप से काम किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए इन क्षेत्रों से होकर फरीदाबाद पहुंचते हैं."

जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंः उन्होंने बताया कि 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आगरा कैनाल के किनारे बना कांवड़ मार्ग आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा. इस मार्ग पर केवल कांवड़ियों के आवागमन की अनुमति होगी. ऐसे में आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अनावश्यक रूप से कांवड़ मार्ग पर आने से बचें. इससे श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन मिलेगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी.

साफ सफाई में जुटा प्रशासनः प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था तथा नीचे लटक रहे बिजली के तारों को ठीक कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि कांवड़ियों को पेयजल, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

क्या बोले थाना प्रभारीः ट्रैफिक थाना प्रभारी अनोज कुमार ने कहा कि "पुलिस का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है. उन्होंने श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने तथा जारी किए गए डायवर्जन प्लान का अनुसरण करने की अपील की. पुलिस का कहना है कि "सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि कांवड़ यात्रा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके."

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