उपराष्ट्रपति के दौरे से चंडीगढ़ में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही प्रभावित
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के 4 सितंबर को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है.
Published : September 3, 2026 at 9:06 PM IST
चंडीगढ़ : उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के 4 सितंबर को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित या कुछ समय के लिए डायवर्ट की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुबह 10:30 से 11:30 बजे और दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक कई रास्तों पर वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से इन समयावधियों में प्रभावित सड़कों से बचने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.
घर से निकलने से पहले चेक करें : दक्षिण मार्ग पर एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से न्यू लेबर चौक (सेक्टर 20/21-33/34) तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. इसके बाद न्यू लेबर चौक से सेक्टर 7/8-18/19 चौक तक सरोवर पथ पर भी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. इसी तरह सेक्टर 7/8-18/19 चौक से सेक्टर 11/12-14/15 चौक यानी पीजीआई चौक तक मध्य मार्ग पर भी ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. इसके अलावा पीजीआई चौक से सेक्टर 24/25 लाइट प्वाइंट होते हुए सेक्टर-25 स्थित यूआईईटी की तरफ जाने वाले विद्या पथ पर भी यातायात प्रभावित रहेगा. इन मार्गों पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, ऐसे में पुलिस ने वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले रूट की स्थिति देखने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है.
जन्माष्टमी कार्यक्रमों को लेकर भी डायवर्जन : 4 सितंबर को शहर के सेक्टर-36 और सेक्टर-20 में जन्माष्टमी समारोहों के कारण भी यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. यह व्यवस्था 4 सितंबर दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर रात 1 बजे तक लागू रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आयोजन वाले क्षेत्रों में अनावश्यक वाहन लेकर जाने से बचें और उपलब्ध वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक की ताजा स्थिति के लिए पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर जारी अपडेट देखते रहने की भी सलाह दी गई है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा में धूमधाम से मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी, हांसी के कालीदेवी मंदिर में भव्य झांकियां, अंबाला के बाजारों में रौनक
ये भी पढ़ें : कृष्ण जन्माष्टमी 2026: कान्हा के किरदार में छाए ये स्टार्स, Gen-Z को भी इंस्पायर करता है इस एक्टर का 'श्याम' अवतार
ये भी पढ़ें : 15 साल बाद जन्माष्टमी पर बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि