अजमेर में उर्स से पहले राहत: आठ माह बाद शुरू होगा रामसेतु पर ट्रैफिक

फव्वारा सर्किल से आगरा गेट जाने वाले रामसेतु में गड्ढा होने से प्रशासन ने ब्रिज अप्रेल में बंद कर दिया था.

Traffic on Ram Setu will resume after eight months
आठ माह बाद शुरू होगा रामसेतु पर ट्रैफिक (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
अजमेर: धार्मिक पर्यटन नगरी के लिए राहत भरी की खबर है. अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 275 करोड़ रुपए की लागत से बने एलिवेटेड रोड (रामसेतु) की अप्रेल से बंद एक साइड की सड़क ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स से पहले शुरू कर देगी. इससे अजमेर ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी. फिलहाल ब्रिज के रैंप क्षेत्र में डामरीकरण किया जा रहा है.

एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि आरएसआरडीसी का काम कल तक पूरा होने की उम्मीद है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ब्रिज का नामकरण करेंगे. उर्स से पहले रामसेतु की बंद सड़क पर ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स नजदीक है. उर्स पर लाखों जायरीन अजमेर आते हैं. यातायात पर दबाव बढ़ता है. इसी कारण उर्स मेले को देखते हुए प्रशासन फव्वारा सर्कल से आगरा गेट की ओर ब्रिज की अप्रैल से बंद सड़क पर यातायात बहाल करने जा रहा है.

रामसेतु पर ट्रैफिक शुरू होगा (ETV Bharat Ajmer)

ब्रिज के ठेकेदार अतुल गुप्ता ने बताया कि कार्य शुक्रवार शाम तक पूरा हो जाएगा. इसे प्रशासन को सौंपेंगे. फिर प्रशासन निर्णय लेगा कि ब्रिज पर यातायात कब से शुरू करे. 4 मीटर चौड़ा और 117 मीटर लंबाई में ब्रिज पर दोबारा काम हुआ.

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत: फव्वारा सर्किल से आगरा गेट जाने वाले रामसेतु में गड्ढा होने से प्रशासन ने ब्रिज अप्रेल में बंद कर दिया था. एमएनआईटी ने ब्रिज की जांच की थी. इसमें पाया कि यातायात के लिए ब्रिज की यह साइड सुरक्षित नहीं है. ब्रिज की इस साइड का कार्य दोबारा से किया. एलिवेटेड ब्रिज की लागत 275 करोड़ रुपए आई. ब्रिज खुलने से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बंधी है.

संपादक की पसंद

