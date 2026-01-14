ETV Bharat / state

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा 23 से, जाम से बचने के लिए डायवर्ट रहेगा NH 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक

रामकथा की तैयारी पर चर्चा करते मंत्री दिलावर और अधिकारी ( Photo: Office of Madan Dilawar )

कोटा: जिले की रामगंज मंडी इलाके में फतेहपुर गूंदी औद्योगिक क्षेत्र में 23 से 25 जनवरी के बीच बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा गौमाता महोत्सव होगा. आयोजन स्थानीय विधायक और पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कर रहे हैं. इसकी तैयारी बैठक मंत्री दिलावर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई. इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा से लेकर आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि कथा के दौरान दरा घाटी में जाम नहीं लगे और कोटा से कथा में शामिल होने वाले ट्रैफिक को परेशानी न हो, इसीलिए यातायात डाइवर्ट रखा जाएगा. इसमें नेशनल हाईवे 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक डायवर्ट होगा. ट्रैफिक को झालावाड़ और बारां होते डायवर्ट किया जाएगा. बैठक में कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल, उपखंड अधिकारी चारु, जिला प्रमुख प्रश्नकुमार अहीर व रामगढ़ मंडी नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल भी मौजूद थे. पढ़ें:आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा में करेंगे राम कथा, लगेगा दिव्य दरबार