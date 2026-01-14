आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की कथा 23 से, जाम से बचने के लिए डायवर्ट रहेगा NH 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक

ETV Bharat / state

रामगंज मंडी इलाके के फतेहपुर गूंदी औद्योगिक क्षेत्र में 23 से 25 जनवरी के बीच बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा गौमाता महोत्सव.

Minister Dilawar and officials discussing preparations for the Ramayana recitation event.
रामकथा की तैयारी पर चर्चा करते मंत्री दिलावर और अधिकारी (Photo: Office of Madan Dilawar)
कोटा: जिले की रामगंज मंडी इलाके में फतेहपुर गूंदी औद्योगिक क्षेत्र में 23 से 25 जनवरी के बीच बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा गौमाता महोत्सव होगा. आयोजन स्थानीय विधायक और पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कर रहे हैं. इसकी तैयारी बैठक मंत्री दिलावर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई. इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा से लेकर आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई.

मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि कथा के दौरान दरा घाटी में जाम नहीं लगे और कोटा से कथा में शामिल होने वाले ट्रैफिक को परेशानी न हो, इसीलिए यातायात डाइवर्ट रखा जाएगा. इसमें नेशनल हाईवे 52 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक डायवर्ट होगा. ट्रैफिक को झालावाड़ और बारां होते डायवर्ट किया जाएगा. बैठक में कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल, उपखंड अधिकारी चारु, जिला प्रमुख प्रश्नकुमार अहीर व रामगढ़ मंडी नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल भी मौजूद थे.

अस्थायी थाने के साथ ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी: मंत्री दिलावर ने बताया कि आयोजन स्थल पर पर्याप्त कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग की जाएगी. इनकी लाइव फुटेज पुलिसकर्मी देखेंगे और मॉनिटरिंग रखेंगे. साथ ही ड्रोन कैमरे से भी एरिए का सर्वे किया जाएगा. पूरे परिसर में 500 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और अस्थायी थाना भी वहां खोला जाएगा. मंत्री दिलावर ने कहा कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की पूरे प्रोटोकॉल से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी. पंडाल के बाहर और अंदर पार्किंग के इंतजाम रखे जाएंगे.

ये रहेगा डायवर्ट रूट: दिलावर ने बताया कि कथा सुनने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए 22 से 25 जनवरी तक 8 लेन पर आने वाला सारा ट्रैफिक नीमथुर से झालावाड़ डायवर्ट किया जाएगा. इसमें नीमथुर से झालावाड़, बारां होते कोटा जाएगा. इसी रास्ते से ट्रैफिक वापस भी आएगा. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर भी कोटा की तरफ से आने वाले वाहनों को बारां से झालावाड़ होते निकलना होगा. कथा स्थल तक आने वाले लोगों के लिए पूरे मार्ग रोड पर मार्किंग भी करवाएंगे.

