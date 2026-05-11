NH-09 पर करीब एक महीना ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एनएच-09 पर मेंटेनेंस और कारपेटिंग का काम किया शुरू, रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रहने को लेकर एडवाइजरी जारी.
Published : May 11, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सफर करने वाले लोगों के लिए ये खबर अहम है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एनएच-09 पर गाजियाबाद से सराय काले खां कैरिजवे तक मेंटेनेंस और कारपेटिंग का काम शुरू किया गया है. इस वजह से इस रूट पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रहने और जाम की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
गाजियाबाद से सराय काले खां रास्ते में मरम्मत का काम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एनएच-09 के गाजियाबाद से सराय काले खां जाने वाले हिस्से में मरम्मत कार्य और लेन प्रतिबंध लागू किए गए हैं.यह काम जून 2026 तक जारी रहने की संभावना है. ऐसे में इस रूट पर रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
एनएच-09 की जगह 24 का उपयोग करने की सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस अवधि के दौरान एनएच-09 का इस्तेमाल करने से बचें और वैकल्पिक मार्ग के तौर पर एनएच-24 का उपयोग करें. खासतौर पर गाजियाबाद से दिल्ली और सराय काले खां की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.
निर्धारित स्पीड में वाहन चलाने के निर्देश
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्य वाले इलाकों के पास वाहन सावधानी से चलाएं और निर्धारित स्पीड का पालन करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे.
रीयल टाइम ट्रैफिक से अपडेट रहने की सलाह
रीयल टाइम ट्रैफिक अपडेट और सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
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