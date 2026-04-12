बदरीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में 9 दिनों तक रात में आवाजाही रहेगी बंद, इस मार्ग से कर सकेंगे आवाजाही
बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग में रात्रिकालीन यातायात रहेगा प्रतिबंधित, वैकल्पिक मार्ग से होगा डायवर्जन, जानिए क्यों रोकी जा रही आवाजाही
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 12, 2026 at 8:15 PM IST
चमोली: आगामी चारधाम यात्रा 2026 को निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित कराने को लेकर बदरीनाथ हाईवे पर स्थित नंदप्रयाग स्लाइडिंग जोन में सुधारीकरण का काम शुरू हो रहा है. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर स्लाइडिंग जोन एरिया में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी. इस दौरान यातायात को नंदप्रयाग-कोठियालसैंण मोटर मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
दरअसल, चमोली पीएमयू एनएचआईडीसीएल महाप्रबंधक की ओर से एक पत्र दिया गया है. जिस पर चमोली उप जिलाधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट और पुलिस की ओर अवगत कराया गया है कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नंदप्रयाग में पीक्यूसी यानी (PQC) का काम चल रहा है. पीक्यूसी यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (भारी वाहनों के बोझ को झेलने वाली टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क) का काम किया जा रहा है.
वाहनों के लगातार आवागमन की वजह से काम में व्यवधान पैदा हो रहा है. ऐसे में काम प्रभावित न हो, इसको देखते हुए 12 अप्रैल से 20 अप्रैल (9 दिन) तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान नंदप्रयाग–सैकोट–कोठियालसैंण-चमोली मोटर मार्ग से वाहनों को डायवर्ट किए जाने की संस्तुति की गई है. यानी इन 9 दिनों तक रात के समय वाहन वाया नंदप्रयाग-कोठियालसैंण से गुजरेंगे.
12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रात के समय बंद रहेगा हाईवे: वहीं, चमोली डीएम गौरव कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा 2026 शुरू होने जा रही है. ऐसे में बदीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में काम प्रभावित न हो, इसके लिए जनहित को देखते हुए 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
इस मार्ग का करें इस्तेमाल: इस अवधि में राजमार्ग के दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहनों को नंदप्रयाग–सैकोट–कोठियालसैंण मोटर मार्ग से डायवर्ट किए जाएंगे. साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि इस अवधि में अतिरिक्त मशीनों और मजदूरों की संख्या बढ़ाएं. ताकि, काम को समयावधि में पूरा किया जा सके.
वैकल्पिक मार्ग का किया गया स्थलीय निरीक्षण: वहीं, आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आज चमोली पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट एवं यातायात निरीक्षक दिगंबर उनियाल ने वैकल्पिक मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मार्ग पर स्थित बाजारों एवं बस्तियों में स्थानीय निवासियों से बात भी की.
चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की पहल: नन्दप्रयाग स्लाइडिंग जोन में रात्रि के समय होगा सुधारीकरण का कार्य।— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) April 12, 2026
यातायात को सुचारू रखने हेतु पुलिस अधिकारियों ने किया नन्दप्रयाग-कोठियालसैण वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण।👇https://t.co/mIJ3R1JRCq pic.twitter.com/24nOiueO6I
साथ ही उनसे सड़क किनारे वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न करने और अपने वाहनों को केवल चिन्हित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही पार्क करने की अपील की. ताकि, यातायात संचालन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो. वहीं, पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आमजन से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित समय का पालन कर अपनी यात्रा की योजना पहले ही सुनिश्चित करें. प्रशासन और पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें.
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