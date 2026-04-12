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बदरीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में 9 दिनों तक रात में आवाजाही रहेगी बंद, इस मार्ग से कर सकेंगे आवाजाही

वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण ( फोटो सोर्स- X@chamolipolice )

चमोली: आगामी चारधाम यात्रा 2026 को निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित कराने को लेकर बदरीनाथ हाईवे पर स्थित नंदप्रयाग स्लाइडिंग जोन में सुधारीकरण का काम शुरू हो रहा है. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर स्लाइडिंग जोन एरिया में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी. इस दौरान यातायात को नंदप्रयाग-कोठियालसैंण मोटर मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा. दरअसल, चमोली पीएमयू एनएचआईडीसीएल महाप्रबंधक की ओर से एक पत्र दिया गया है. जिस पर चमोली उप जिलाधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट और पुलिस की ओर अवगत कराया गया है कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नंदप्रयाग में पीक्यूसी यानी (PQC) का काम चल रहा है. पीक्यूसी यानी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (भारी वाहनों के बोझ को झेलने वाली टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क) का काम किया जा रहा है. वाहनों के लगातार आवागमन की वजह से काम में व्यवधान पैदा हो रहा है. ऐसे में काम प्रभावित न हो, इसको देखते हुए 12 अप्रैल से 20 अप्रैल (9 दिन) तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान नंदप्रयाग–सैकोट–कोठियालसैंण-चमोली मोटर मार्ग से वाहनों को डायवर्ट किए जाने की संस्तुति की गई है. यानी इन 9 दिनों तक रात के समय वाहन वाया नंदप्रयाग-कोठियालसैंण से गुजरेंगे. चमोली डीएम का आदेश (फोटो सोर्स- District Administration)