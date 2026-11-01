ETV Bharat / state

नोएडा में यातायात माह-2026 का शुभारंभ, जागरूकता रैली निकालकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

दीप प्रज्वलित करते अधिकारी ( Photo Credit ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में रविवार, 1 नवंबर से यातायात माह-2026 की शुरुआत आज रविवार को हो गई. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर यातायात माह का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.