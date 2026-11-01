नोएडा में यातायात माह-2026 का शुभारंभ, जागरूकता रैली निकालकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों की जानकारी होना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है.
Published : November 1, 2026 at 9:02 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्धनगर में रविवार, 1 नवंबर से यातायात माह-2026 की शुरुआत आज रविवार को हो गई. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर यातायात माह का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों की जानकारी होना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि नवंबर माह में यातायात पुलिस द्वारा प्रवर्तन विभाग, ट्रैफिक वॉलंटियर्स, ट्रैफिक एंजेल्स और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने लोगों से 'स्मार्ट बनें-सुरक्षा चुनें' का संदेश अपनाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.
यह भी पढ़ें: ‘प्रोजेक्ट रक्षक’ के ग्रैंड फिनाले में देशभर से पहुंचे छात्र, 18 कॉलेजों की 31 टीमों ने लिया हिस्सा
इस अवसर पर कई एन.जी.वो और NIET कॉलेज, एपीजे स्कूल और विवेकानंद पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का संदेश दिया. वहीं, यातायात पुलिस की ओर से लगाए गए स्टॉल पर स्पीड रडार, डेसीबल मीटर और बॉडी वार्न कैमरा सहित यातायात संबंधी उपकरणों का प्रदर्शन कर लोगों को उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई.
इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जागरूकता रैली को रवाना किया. रैली सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय से शुरू होकर सेक्टर-105, हाजीपुर चौक, सेक्टर-47, 100, 107, 46, 48, छलैरा, सेक्टर-37, बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-18 मार्केट, रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए सेक्टर-14ए में समाप्त हुई.
कार्यक्रम में डीसीपी यातायात सैयद अली अब्बास, डीसीपी नोएडा प्रीति यादव, डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीन रंजन सिंह, डीसीपी लाइन शैलेन्द्र कुमार सिंह, एडीसीपी यातायात मनीषा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार मिश्रा, एआरटीओ गौतमबुद्धनगर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें