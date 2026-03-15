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इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट विकसित करने की कवायद, एआई से कंट्रोल होगा ट्रैफिक

झारखंड में AI का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का काम शुरू हो गया है.

INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM
रांची ट्रैफिक कंट्रोल रूम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 11:28 AM IST

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रांचीः झारखंड में एआई के माध्यम से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने पर काम शुरू हो गया है. डीजी-आईजी कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय के बाद इसपर झारखंड में भी काम शुरू किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है.

डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा को बनाया गया नोडल

झारखंड पुलिस राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने का प्रयास शुरू कर चुकी है. सिस्टम को एक्टिव करने का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई करना और आम लोगों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देना है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई डीजीपी-आईजी कॉंफ्रेंस केंद्र संस्था और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निर्देश पर झारखंड पुलिस इसकी तैयारी में लगी हुई है.

डीआईजी कोल्हन अनुरंजन किस्पोट्टा को राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध ट्रैफिक सिस्टम का अध्ययन करने और सिस्टम को विकसित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. डीजीपी तदाशा मिश्र के निर्देश पर यह प्रयास शुरू कर दिया गया है. इस कड़ी में नोडल अधिकारी ने सभी जिलों से ट्रैफिक व्यवस्था की रिपोर्ट भी मांगी है.

पत्र में दी गई है जानकारी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों में उपलब्ध ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अध्ययन शुरू किया गया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सभी डीजीपी को पत्र भी भेजा गया है. पत्र में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर का यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा. आपको बता दे की वर्तमान समय में ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट और रेड लाइट जांच करने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन चालान भेजने का काम करती है.

एआई लागू होने से पुलिसकर्मियों को आसानी होगी

वहीं ट्रैफिक नियंत्रित करने का काम पुलिस अधिकांश समय मैनुअल तरीके से नहीं करती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम में लागू होने के बाद इसमें व्यापक बदलाव हो जाएगा. इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि पूरा काम ऑटोमेटिक तरीके से होगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू होने के बाद ट्रैफिक जंक्शन पर रेड या ग्रीन सिग्नल ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित होगा अगर कोई रूट जाम है और दूसरा रूट खाली है तो एआई खुद से ट्रैफिक सिग्नल के समय को कंट्रोल कर ट्रैफिक सिस्टम को एक्टिव बनाए रखेगा.

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