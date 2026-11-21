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दिल्ली में आज 10 हजार से ज्यादा शादियां, साउथ दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने की यह अपील

साउथ दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में शादियों की धूम है, लेकिन इस जश्न का असर सड़कों पर ट्रैफिक जाम के रूप में दिखाई दे रहा है. राजधानी में 10 हजार से ज्यादा शादियां हो रही हैं. वहीं साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में 27 से ज्यादा फार्महाउस में शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. इसके चलते महरौली-गुरुग्राम रोड, बांध रोड और मांडी रोड समेत कई प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं. ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों के 120 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं.

शादी का सीजन शुरू होते ही साउथ दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया है. छतरपुर से लेकर महरौली-गुरुग्राम रोड तक वाहन चालकों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बांध रोड और मांडी रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. छतरपुर इलाके में बड़ी संख्या में फार्महाउस होने की वजह से यहां शादी समारोहों में हजारों मेहमान पहुंच रहे हैं. ट्रैफिक डीसीपी संदीप गुप्ता के मुताबिक, अकेले छतरपुर इलाके में आज 27 से ज्यादा शादियां हैं. इन समारोहों में करीब 12 हजार लोगों और 5 से 6 हजार गाड़ियों के पहुंचने का अनुमान है.