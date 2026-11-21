दिल्ली में आज 10 हजार से ज्यादा शादियां, साउथ दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने की यह अपील
ट्रैफिक डीसीपी ने अपील की है कि शादी समारोहों में आने वाले लोग निजी गाड़ियों की संख्या कम रखें और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें.
Published : November 21, 2026 at 10:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में शादियों की धूम है, लेकिन इस जश्न का असर सड़कों पर ट्रैफिक जाम के रूप में दिखाई दे रहा है. राजधानी में 10 हजार से ज्यादा शादियां हो रही हैं. वहीं साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में 27 से ज्यादा फार्महाउस में शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. इसके चलते महरौली-गुरुग्राम रोड, बांध रोड और मांडी रोड समेत कई प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं. ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों के 120 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं.
शादी का सीजन शुरू होते ही साउथ दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया है. छतरपुर से लेकर महरौली-गुरुग्राम रोड तक वाहन चालकों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बांध रोड और मांडी रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. छतरपुर इलाके में बड़ी संख्या में फार्महाउस होने की वजह से यहां शादी समारोहों में हजारों मेहमान पहुंच रहे हैं. ट्रैफिक डीसीपी संदीप गुप्ता के मुताबिक, अकेले छतरपुर इलाके में आज 27 से ज्यादा शादियां हैं. इन समारोहों में करीब 12 हजार लोगों और 5 से 6 हजार गाड़ियों के पहुंचने का अनुमान है.
साउथ दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम: ट्रैफिक के इस दबाव को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. 35 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों के 40 से अधिक जवान और फार्महाउस एसोसिएशन के करीब 40 ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं. इसके अलावा स्थानीय थानों की पुलिस भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में सहयोग कर रही है. कुल मिलाकर 120 से ज्यादा जवान अलग-अलग प्वाइंट पर मोर्चा संभाले हुए हैं. लोगों को रास्तों की जानकारी देने के लिए दिशा-निर्देश वाले बोर्ड और पब्लिक अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई है.
ट्रैफिक पुलिस ने की यह अपील: वहीं ट्रैफिक डीसीपी संदीप गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोहों में आने वाले लोग निजी गाड़ियों की संख्या कम रखें और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें. अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करें. जाम के दौरान रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे सड़क पर ग्रिड लॉक की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर एल्कोमीटर के साथ टीमें तैनात की हैं.
फिलहाल शादी समारोहों के चलते साउथ दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है. ट्रैफिक पुलिस की टीमें देर रात तक व्यवस्था संभालेंगी. ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जाम से बचने के लिए पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें.
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