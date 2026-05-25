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यात्रा सीजन में बदरीनाथ हाईवे पर जाम बना बड़ी चुनौती, यात्री और स्थानीय लोग परेशान

चमोली: ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों यात्रा सीजन के चरम पर पहुंचने के साथ लंबा जाम आम लोगों और यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है. बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यातायात व्यवस्था के लिए अब तक कोई प्रभावी रोड मैप तैयार नहीं हो पाया है. हालात ऐसे हैं कि कई स्थानों पर यात्रियों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ रहा है. जाम की समस्या केवल जोशीमठ तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्णप्रयाग समेत कई प्रमुख पड़ावों पर भी लगातार लंबी वाहनों की कतारें देखने को मिल रही हैं. पहाड़ी क्षेत्रों की संकरी सड़कों और बढ़ते वाहनों के दबाव ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा सीजन शुरू होते ही बाजारों और मुख्य मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हो जाती है. जरूरी कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है. कई बार मरीजों और स्कूली बच्चों तक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस प्रशासन और यातायात व्यवस्था संभालने वाले अधिकारी लगातार जाम खुलवाने में जुटे हैं, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के आगे व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं. चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष जाम की समस्या सामने आती है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गए हैं. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि यात्रा सीजन के लिए स्थायी ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए, ताकि आम लोगों और यात्रियों को राहत मिल सके.