दिल्ली में बारिश के बाद लगा भयंकर जाम, सड़क पर रेंग रही गाड़ियां

दिल्ली के व्यस्ततम सड़कों में से एक मथुरा रोड पर भीषण जाम लगा हुआ हैं. सरिता विहार से अपोलो होते हुए आश्रम को जाने वाला मथुरा मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार बारिश की वजह से धीमी हो गई है. शाम में दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखा जाता है. इस समय दिल्ली के सड़कों पर सबसे ज्यादा गाड़ियां देखी जाती है. खराब मौसम की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही है. ऑफिस से घर जाने वालों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे. दोपहर के बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है. इस बारिश की वजह से दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि बारिश की वजह से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है. वहीं शाम होते ही दिल्ली के सड़कों पर जाम की भी समस्या देखी जा रही.

दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर लगा जाम (ETV Bharat)

दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान: मंगलवार सुबह से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. इतना ही नहीं, दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की खबरें सामने आई हैं. इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए रेड और कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओले पड़ने की भी संभावना भी जताई जा रही है.

बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. काले बादलों ने आसमान को घेरा और फिर शुरू हुआ भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर. देखते ही देखते सड़कों और घरों की छतों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई. दोपहर में जहाँ हल्की बारिश हुई वहीं शाम होते-होते तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि होने लगी. लोग जहां थे वही ठहर गए. नोएडा मे बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है. तेज हवाओं के साथ गिरे ओलों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं.

