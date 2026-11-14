ETV Bharat / state

इंदौर-खंडवा हाइवे पर लगा 30 घंटों से अधिक समय से जाम, जाम खुलवाने में पुलिस के छूटे पसीने

महू/इंदौर: इंदौर इच्छापुर हाईवे पर करीब 30 घंटे से अधिक समय से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. महू के समीप सिमरोल थाना क्षेत्र में इंदौर खंडवा रोड पर भैरव घाट और बाई ग्राम क्षेत्र में कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वही स्थानीय पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास कर रही हे.

इंदौर खंडवा रोड पर लंबे समय से जाम की स्थिति निर्मित होती रही है. गुरुवार देर शाम से इंदौर खंडवा रोड पर भैरवनाथ और डायग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. सिमरोल पुलिस लगातार जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है.

सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री के अनुसार "त्योहारों के बाद ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले और ओंकारेश्वर से उज्जैन की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते यातायात पर दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते जाम की स्थितियां निर्मित हो रही हैं. वहीं घाट क्षेत्र में कई बार गाड़ियां खराब होने के चलते और जाम के दौरान वाहन चालकों द्वारा ओवरटेक करने के कारण जाम लग रहा है. सिमरोल पुलिस लगातार जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है, धीरे-धीरे वाहनों की आवाज ही शुरू की गई है.

इंदौर-खंडवा रोड पर इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे का चल रहा निर्माण कार्य

दरअसल इंदौर खंडवा रोड पर आए दिन जाम लग जाता है. यहां घंटों तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगता रहा है. जानकारी के मुताबिक इंदौर-खंडवा रोड पर इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसके चलते सड़क संकरी हो गई है. वाहनों का दबाव अधिक होने के चलते जाम की स्थितियां बन जा रही हैं. वहीं घाट क्षेत्र में सकरी सड़कों और वाहनों की खराबी के कारण भी लगातार जाम की समस्या बनी रहती है. इंदौर इच्छापुर हाईवे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित हैदराबाद जाने वाले वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क है जिस पर प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती हे.