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पर्यटन सीजन में बिना समन्वय शुरू की पुलिया खुदाई, पूरे रामनगर को घंटों जाम में झोंका!

पुलिया निर्माण एवं खुदाई का काम ( फोटो- ETV Bharat )

रामनगर: जून की छुट्टियों के चलते इन दिनों गढ़वाल-कुमाऊं के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का भारी दबाव बना हुआ है. कुमाऊं में नैनीताल, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा समेत पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले हजारों वाहन रोजाना रामनगर से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे संवेदनशील समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर भरतपुरी के पास एनएच विभाग की ओर से पुलिया निर्माण एवं खुदाई कार्य शुरू कर दिए जाने से पूरा शहर कई किलोमीटर लंबे जाम की गिरफ्त में आ गया. दरअसल, रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय भरतपुरी के पास पुलिया निर्माण एवं खुदाई का काम किया जा रहा है. जिसके चलते बुधवार को भी शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. जाम का असर रानीखेत रोड, आमडंडा, भवानीगंज, कोसी बैराज और हाईवे से जुड़े अन्य क्षेत्रों तक दिखाई दिया. काफी देर तक लोग वाहनों में फंसे रहे, जिससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मलबा हटाती जेसीबी (फोटो- ETV Bharat) मामले पर रामनगर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान इस तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्रशासन को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, उनके अनुसार एनएच विभाग ने प्रशासन को कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी. यदि पहले जानकारी मिलती, तो ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस बल और वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती थीं.