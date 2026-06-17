ETV Bharat / state

पर्यटन सीजन में बिना समन्वय शुरू की पुलिया खुदाई, पूरे रामनगर को घंटों जाम में झोंका!

रामनगर में पुलिया निर्माण एवं खुदाई के काम से लगा जाम, प्रशासन ने जताई नाराजगी, लोगों ने उठाए एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

Jam in Ramnagar
पुलिया निर्माण एवं खुदाई का काम (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: जून की छुट्टियों के चलते इन दिनों गढ़वाल-कुमाऊं के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का भारी दबाव बना हुआ है. कुमाऊं में नैनीताल, भवाली, रानीखेत, अल्मोड़ा समेत पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाने वाले हजारों वाहन रोजाना रामनगर से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे संवेदनशील समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर भरतपुरी के पास एनएच विभाग की ओर से पुलिया निर्माण एवं खुदाई कार्य शुरू कर दिए जाने से पूरा शहर कई किलोमीटर लंबे जाम की गिरफ्त में आ गया.

दरअसल, रामनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय भरतपुरी के पास पुलिया निर्माण एवं खुदाई का काम किया जा रहा है. जिसके चलते बुधवार को भी शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. जाम का असर रानीखेत रोड, आमडंडा, भवानीगंज, कोसी बैराज और हाईवे से जुड़े अन्य क्षेत्रों तक दिखाई दिया. काफी देर तक लोग वाहनों में फंसे रहे, जिससे स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Jam in Ramnagar
मलबा हटाती जेसीबी (फोटो- ETV Bharat)

मामले पर रामनगर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान इस तरह का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्रशासन को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, उनके अनुसार एनएच विभाग ने प्रशासन को कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी. यदि पहले जानकारी मिलती, तो ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस बल और वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती थीं.

एसडीएम ने बताया कि मंगलवार को भी इसी मुद्दे पर एनएच अधिकारियों से बातचीत की गई थी और उन्हें दिन के समय खुदाई कार्य न करने की सलाह दी गई थी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में पर्यटकों का अत्यधिक दबाव है, इसलिए दिन में निर्माण कार्य कराना उचित नहीं है. प्रशासन ने एनएच विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि कार्य आवश्यक है, तो उसे रात के समय कराया जाए. ताकि, दिन के दौरान यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके.

Jam in Ramnagar
सड़क पर लगा जाम (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी एनएच विभाग के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि जब पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और पहले से ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा हुआ है, तब बिना समुचित योजना और ट्रैफिक प्रबंधन के निर्माण कार्य शुरू करना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएच विभाग की इस कार्यशैली का खामियाजा आम जनता और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है. अब बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन खुद इस काम को लेकर अनभिज्ञ था, तो आखिर किस आधार पर एनएच विभाग ने इतनी व्यस्त अवधि में निर्माण कार्य शुरू कर दिया?

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

RAMNAGAR CULVERT EXCAVATION
रामनगर पुलिया निर्माण खुदाई
रामनगर में जाम
ROAD CONSTRUCTION IN RAMNAGAR
JAM IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.