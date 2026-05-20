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सड़क पर रेंगती 'जिंदगी' और संकट में करोड़ों का व्यापार, पानीपत में नेशनल हाईवे पर 'महाजाम' से कब मिलेगी राहत?

व्यापारियों में रोष: स्थानीय व्यापारी अजय सिंगला ने कहा कि "यदि प्रशासनिक स्तर पर ईमानदारी से प्रयास किए जाएं, तो पानीपत को जाम मुक्त किया जा सकता है. जीटी रोड चौड़ीकरण का कार्य भी व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा. जगह-जगह अधूरे निर्माण और बीच सड़क तक फैले नालों के कारण ट्रैफिक बाधित हो रहा है. शहर में सबसे बड़ी समस्या बेतरतीब ट्रैफिक और ऑटो-ई-रिक्शा चालकों की मनमानी है. जहां सवारी दिखती है. वहीं वाहन रोक दिए जाते हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाएं दोनों बढ़ रही हैं."

इन जगहों पर लगता है जाम: असंध चौक, संजय चौक, लाल बत्ती चौक, गोहाना मोड़ इन कटों पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है. ये सभी कट नेशनल हाईवे-44 पर हैं. इसे लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या कहें या अधूरी ट्रैफिक व्यवस्था. अव्यवस्थित ई-रिक्शा और ऑटो संचालन के कारण भी शहर के प्रमुख चौक और बाजार में रोजाना घंटों जाम लगता है.

पानीपत में 'महाजाम' बना लोगों के लिए सिरदर्द: पानीपत जिले की आबादी करीब 10 लाख के आसपास है. जिले में प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार होता है. व्यापारियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम के कारण माल ढुलाई प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. जाम के चलते रिक्शा और छोटे मालवाहक वाहन किराया भी बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापार पर प्रतिदिन 10 से 15 लाख रुपये तक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.

पानीपत: देश की हैंडलूम नगरी इन दिनों जाम की समस्या से जूझ रही है. नेशनल हाईवे-44 पर रोजाना लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. ये समस्या कोई नई नहीं, बीते 10 साल से यही हाल है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं. वैसे तो पानीपत को जाम मुक्त बनाने के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल भी बनाया गया है, इसके बाद भी लोगों को जाम से राहत नहीं मिल रही.

पानीपत में 'महाजाम' बना लोगों के लिए सिरदर्द (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बताई जाम की वजह: स्थानीय निवासी गौरव लीखा ने बताया कि "शहर की सड़कें पुरानी हैं, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हर महीने करीब 5 से 6 हजार नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं. लालबत्ती चौक जैसे स्थानों पर सर्विस लेन नहीं होने के कारण “बॉटलनेक” की स्थिति बनती है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने जीटी रोड के समानांतर अतिरिक्त सड़क निकालने की योजना बनाई है."

टेंपो और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी: स्थानीय निवासी कविराज ने कहा कि "शहर में जाम का सबसे बड़ा कारण टेंपो और ई-रिक्शा हैं. इनके लिए कोई निर्धारित स्टॉपेज नहीं है. चालक बीच सड़क पर ही अचानक ब्रेक लगा देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. शहर के कई जरूरी कट बंद होने से लोगों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक और बढ़ जाता है."

नेशनल हाईवे-44 पर रोजाना घंटों लगता है जाम (ETV Bharat)

'मुख्य कट बंद होने से बढ़ा ट्रैफिक का दबाव': स्थानीय निवासी गौरव धमीजा ने कहा कि "पिछले 10 वर्षों में जाम की समस्या तेजी से बढ़ी है. कई मुख्य कट बंद कर दिए गए, जिसके कारण लोगों को दूसरे रास्तों से घूमकर जाना पड़ता है और ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ जाता है. रोजाना छोटी-मोटी दुर्घटनाएं आम बात हो चुकी हैं."

व्यापारियों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ: उद्योगपति विनोद धमीजा ने बताया कि "जाम के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है. जो माल पहले 10-20 मिनट में पहुंच जाता था, अब उसे एक से दो घंटे लग जाते हैं. बड़े व्यापारियों के पास अपने वाहन हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त किराये का बोझ बढ़ रहा है. पहले जो माल 100 रुपये में पहुंचता था, अब वही जाम के कारण 150 रुपये तक में भेजना पड़ता है."

सड़क पर रेंगती 'जिंदगी' और संकट में करोड़ों का व्यापार (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक बोले- 'जल्द मिलेगी जाम से निजात': डीसीपी ट्रैफिक सुरेश सैनी ने बताया कि "जीटी रोड पर रोड वाइडनिंग कार्य के चलते एक लेन बंद होने के कारण ट्रैफिक धीमा हो रहा है. नगर निगम के सहयोग से रॉन्ग पार्किंग हटाने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए छह स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा ऑटो और ई-रिक्शा के लिए निर्धारित स्टॉपेज बनाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि वे सड़क पर कहीं भी वाहन खड़े ना कर सकें. उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को जाम से निजात मिलेगी."

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