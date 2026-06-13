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गोरखपुर की साहिबगंज मंडी में ट्रैफिक जाम की समस्या, लोग परेशान, आखिर कब मिलेगी निजात

साहिबगंज मंडी, दाल मंडी, फल मंडी या सब्जी मंडी से होकर मोहल्लों में जाने के लिए करना पड़ता है जाम का सामना

साहिबगंज मंडी में ट्रैफिक की समस्या
साहिबगंज मंडी में ट्रैफिक की समस्या (Photo Credit : ETV Bharat))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:26 PM IST

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गोरखपुर. शहर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है. शहर में बने नए ओवरब्रिज, चौड़ी सड़कों और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ने कुछ इलाकों को स्मार्ट तो बना दिया है, लेकिल साहिबगंज किराना मंडी, दाल मंडी, फल मंडी या सब्जी मंडी से होकर यहां से मोहल्लों में जाने के लिए स्थानीय लोगों को आज भी भारी जाम का सामना करना पड़ता है.

एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव (Video Credit : ETV Bharat)

इन इलाकों में मंडी के व्यापारियों कि वजह से 24 घंटे जाम की समस्या रहती है. दिन हो या रात बेतरतीब गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर माल उतारते हैं, जिससे पब्लिक परेशान होती है, शिकायत का भी संज्ञान पुलिस नहीं लेती, जिससे लोग और भी परेशान हैं.

बड़े व्यापारियों की मनमानी
बड़े व्यापारियों की मनमानी (Photo Credit : ETV Bharat))

इस संबंघ में ऋषि मोहन वर्मा कहते हैं कि वह साहबगंज मंडी होते हुए गीता प्रेस कपड़े की खरीदारी के लिए जा रहे थे. वह चार पहिया वाहन से थे. उनके साथ परिवार भी था, लेकिन ट्रैकों के सड़क पर बेतरतीब खड़े होने से उन्हें निकलने के लिए बड़े दुकानदारों से विवाद तक करना पड़ा. वह घंटों परिवार सहित जाम में फंसे रहे, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आया.

स्थानीय लोगों को जाम का सामना
स्थानीय लोगों को जाम का सामना (Photo Credit : ETV Bharat))

इसी प्रकार से मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि उनके घर में शादी थी, उन्हें 10 जून को साहिबगंज मंडी से शादी के लिए सामान लाना था, लेकिन बड़े वाहनों की वजह से वह नहीं ला सके. उन्होंने बताया कि हर रोज इस तरह की जाम का सामना करना पड़ता है. समस्या को देखते हुए, ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो सका.

गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर माल उतारते हैं
गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर माल उतारते हैं (Photo Credit : ETV Bharat))

एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ट्रैफिक सिस्टम को सही करने के लिए व्यापारियों से बातचीत हो रही है. सड़क जाम न हो, माल उतारने का एक निर्धारित समय हो, इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस समस्या से निश्चित रूप से मंडी क्षेत्र और इधर से गुजरने वाले लोगों को राहत मिलेगी.

साहिबगंज मंडी में ट्रैफिक की समस्या
साहिबगंज मंडी में ट्रैफिक की समस्या (Photo Credit : ETV Bharat))

संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन जायसवाल कहते हैं कि व्यापारी मनमानी नहीं करते, जब मालवाहक ट्रक सामान लेकर शहर में प्रवेश कर जाते हैं तो व्यापारी उसे अनलोड करने के लिए परेशान रहता है. अनलोड ना होने पर व्यापारियों को अधिक भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन अगर दिन-रात में कोई समय व्यापारियों के लिए निर्धारित कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से व्यापारी ट्रक ऑपरेटर या मालवाहक कंपनियों से अपनी बात रखेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े.

व्यापारियों कि वजह से 24 घंटे जाम की समस्या
व्यापारियों कि वजह से 24 घंटे जाम की समस्या (Photo Credit : ETV Bharat))

इसके अलावा पुलिस प्रशासन जैसा स्टेप उठाता है, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे. हम शहर वासियों के परेशानी का कारण बनें, ऐसा नहीं चाहेंगे.

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