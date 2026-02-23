ETV Bharat / state

हल्द्वानी हादसे में बुजुर्ग की गई थी जान, लापरवाही पर गिरी गाज, ट्रैफिक इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

हल्द्वानी: पनचक्की क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने यातायात व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर हल्द्वानी महेश चंद्रा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

डीएम दे चुके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश: बता दें कि हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के पनचक्की क्षेत्र में एक बुजुर्ग की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त था. मामले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है.

ट्रैफिक प्लान के अनुरूप व्यवस्था बनाने में हुआ चूक: पनचक्की क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे. भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही थी, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा था. हादसे के बाद प्रारंभिक समीक्षा में पाया गया कि ट्रैफिक प्लान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में गंभीर चूक हुई है.

ट्रैफिक इंस्पेक्टर लाइन हाजिर: इसके बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा को लाइन हाजिर कर दिया है. पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एसपी सिटी हल्द्वानी को सौंपी गई है. जांच में ये देखा जाएगा कि नो एंट्री व्यवस्था, भारी वाहनों की निगरानी, ड्यूटी चार्ट और मौके पर तैनात कर्मियों की भूमिका क्या रही? जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.