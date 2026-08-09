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दिल्ली में कांवड़ यात्रा शुरू, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई मार्ग पूरी तरह बंद

ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि जीटी रोड शाहदरा की ओर जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें.

दिल्ली में कांवड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट
दिल्ली में कांवड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 5:15 PM IST

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नई दिल्ली: सावन के पावन महीने में जैसे-जैसे जलाभिषेक की तारीख नजदीक आ रही है. राजधानी दिल्ली में शिवभक्त कांवड़ियों का आगमन तेज हो गया है. हरिद्वार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले प्रमुख 'जीटी रोड शाहदरा' पर कांवड़ियों की भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस रूट पर डाइवर्जन और पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.

सीमापुरी गोल चक्कर से चिंतामणि रेड लाइट, जीटी रोड शाहदरा के सीमापुरी गोल चक्कर (दिलशाद गार्डन) से चिंतामणि रेड लाइट तक की सड़क को सामान्य वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. यह मार्ग अब विशेष रूप से कांवड़ियों के लिए आरक्षित है. आनंद विहार से आने वाला ट्रैफिक आज से 11 अगस्त शाम तक चिंतामणि रेड लाइट पर आनंद विहार की ओर से आने वाले वाहनों के आवागमन पर भी पूर्णत रोक लगा दी जाएगी.

के. रमेश, डीसीपी, ईस्टर्न रेंज दिल्ली (ETV Bharat)

वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे जीटी रोड शाहदरा की ओर जाने से बचें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें. विभिन्न बिंदुओं पर रूट डाइवर्ट कर ट्रैफिक को निकाला जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ईस्टर्न रेंज के डीसीपी के. रमेश ने व्यवस्था की जानकारी देते हुए दिल्ली की जनता से सहयोग का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि पावन कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस सतर्कता से काम कर रही है. आम नागरिक भी ट्रैफिक नियमों का पालन कर और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दें.

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