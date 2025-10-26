ETV Bharat / state

धमतरी में बीच सड़क पर दो सांडों की लड़ाई, थम गया ट्रैफिक, लोगों को हुई परेशानी

धमतरी वासियों ने नगर निगम को घेरा: धमतरी के स्थानीय निवासी गीतराम सिन्हा का कहना है कि इस समस्या की ओर धमतरी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है. सड़क पर घूमने वाले मवेशियों की वजह से शहर में आए दिन हादसे होते रहते हैं. सड़क पर मवेशी के घूमने का मुद्दा कोर्ट कचहरी तक जा रहा है उसके बाद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है.

धमतरी : सड़क पर आवारा मवेशियों से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार को धमतरी जिले में रुद्री और सिहावा रोड पर दो सांडों की लड़ाई ने ट्रैफिक को रोक दिया. घंटों तक सड़क पर दो सांडों की लड़ाई होती रही. इस दौरान लोग बचकर सड़क से निकलते नजर आए. लोगों ने सड़क पर इस तरह मवेशियों के घूमने को लेकर नगर निगम को घेरा.

रात में हालात और भी खराब: लोगों ने बताया कि रात के समय धमतरी के रुद्री और सिहावा रोड की हालत और खराब हो जाती है. रविवार को सबसे व्यस्ततम मार्ग रुद्री रोड में दो सांड आपस में लड़ रहे थे. घंटो तक वह सड़क के बीचो-बीच सींग से सींग मिलाकर लड़ते रहे. लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रोड में खड़े सांडो से बचकर जाते नजर आए.

मवेशी रोड पर रहते हैं यह सब जानते हैं चारागाह का ठिकाना नहीं है. सरकार ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की है. बड़ा-बड़ा ढिंढोरा बस पीटा जा रहा है कि राष्ट्रवादी सरकार, गौ माता की सरकार, छत्तीसगढ़ में राज्य माता घोषित करने के लिए अभी सुनाई आया था. क्या ऐसे में राज्य माता घोषित होगा. कलेक्टरेट रोड सबसे व्यस्ततम रोड है और पर्यटन रोड भी है. जहां हमेशा से मवेशियों का जमावड़ा रहता है- डोमेश्वर साहू, स्थानीय निवासी

सड़क पर सांडों की लड़ाई (ETV BHARAT)

करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक धमतरी में यह होता रहा. इसकी वजह से सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई. आखिर में एक सांड ने दूसरे सांड को खेत की ओर खदेड़ दिया. जिसके बाद सड़क खाली हो गया नहीं तो लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता.

इस समस्या को लेकर नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है. धमतरी एक टूरिस्ट स्पॉट है. यहां हर दिन पर्यटक आते हैं. ऐसे में रुद्री रोड, सिहावा रोड और कलेक्टोरेट रोड में व्यवस्था चाक चौबंद रखनी होगी. ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को कभी बड़ी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.