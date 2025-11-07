ETV Bharat / state

'वंदे मातरम' गीत का 150वां वर्ष समारोह आज, दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन

पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर व्यापक स्तर पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट किए गए हैं.

दिल्ली में कई मार्गों पर आज ट्रैफिक डायवर्ट (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 9:57 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यात्रियों के लिए आज सुबह से दोपहर तक यातायात संबंधी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 7 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले "वन्दे मातरम्" गीत के 150वें वर्ष समारोह के मद्देनजर एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंच रही हैं. संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 विजिटर्स और 1,000 कार एवं 300 बसों के आने की संभावना है. इससे दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर सुबह 05:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे.

  • मुख्य रूप से प्रभावित मार्ग
    ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस समयावधि के दौरान निम्नलिखित सड़कों पर यात्रा करने से बचें, क्योंकि यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित या नियंत्रित रहेगा.
  • सचिवालय रोड और वेलोड्रोम रोड काइन पर किसी भी सामान्य वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
  • बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग ,आईपी मार्ग, एमजी मार्ग/रिंग रोड, विकास मार्ग और सलीमगढ़ बाईपास पर भी यातायात प्रभावित रहेगा.
जरूरत पड़ने पर इन रास्तों पर भी रहेगा प्रतिबंध
एमजी मार्ग: शांति वन क्रॉसिंग, राजघाट और भैरों मार्ग के दोनों कैरिजवे.
आईटीओ क्षेत्र: गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से आईपी फ्लाईओवर व सलीम गढ़ बाईपास की ओर जाने वाले मार्ग.
दिल्ली गेट/जेएलएन मार्ग: डब्ल्यू पॉइंट, बहादुर शाह जफर मार्ग से राजघाट की ओर.
राजघाट से आगे: किशन घाट/पावर हाउस रोड तक.
आईपी/विकास मार्ग: आईटीओ से यमुना ब्रिज तक जाने वाले मार्ग.

पार्किंग भी वर्जित
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वेलोड्रोम रोड, सचिवालय रोड, आईपी मार्ग, बीएसजेड मार्ग, विकास मार्ग (आईटीओ - यमुना ब्रिज), जेएलएन मार्ग व पावर हाउस रोड सहित कई क्षेत्रों में पार्किंग पूरी तरह वर्जित है. इन क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों को सख्ती से टो किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्टेडियम में प्रवेश की व्यवस्था
अतिथियों के लिए स्टेडियम में प्रवेश के लिए अलग-अलग द्वार निर्धारित किए गए हैं.

पूर्वी ओर: गेट संख्या 1, 2, 3, 7 और 8 से प्रवेश मिलेगा. इसके लिए रास्ता दिल्ली सचिवालय रोड/वेलोड्रोम रोड से होगा.

पश्चिमी ओर: गेट संख्या 19, 21, 22 और 23 से प्रवेश मिलेगा. इसके लिए रास्ता एमजीएम रोड से होगा.

