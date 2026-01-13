लखनऊ में ट्रैफिक अलर्ट; इन इलाकों में निकलेगी उत्तरायणी पदयात्रा, जाम से बचने के लिए देखें रूट प्लान
महानगर, रहीम नगर और लेखराज मार्केट जैसे व्यस्त इलाकों में रूट डायवर्जन लागू रहेगा. पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:45 PM IST
लखनऊ : यातायात पुलिस ने बुधवार को निकलने वाली उत्तरायणी पदयात्रा को लेकर विशेष डायवर्जन प्लान जारी किया है. पदयात्रा के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए महानगर, रहीम नगर और लेखराज मार्केट जैसे व्यस्त इलाकों में रूट डायवर्जन लागू रहेगा.
यातायात पुलिस के मुताबिक, पदयात्रा वाले रूट पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जा सके.
इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन-
रहीम नगर से क्लासिक चौराहा: रहीम नगर की तरफ से आने वाले वाहन क्लासिक चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को वायरलेस चौराहा से पीएसी हेड तिराहा या छन्नी लाल चौराहा की ओर मोड़ा जाएगा.
लेखराज मार्केट से निशातगंज: लेखराज मार्केट की ओर से आने वाले वाहन निशातगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को पेट्रोल पंप कट से यू-टर्न लेकर पीएसी हेड तिराहा की ओर भेजा जाएगा.
सिकंदराबाद चौराहा से खाटू श्याम मंदिर: सिकंदराबाद चौराहा से खाटू श्याम मंदिर की तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. यह यातायात पेपर मिल तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा.
इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन : डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है, तो वह डायवर्जन के बावजूद सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर संपर्क कर सकता है. ट्रैफिक कंट्रोल हेल्पलाइन 9454405155 है.
