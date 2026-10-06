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लखनऊ में 9 अक्टूबर तक इन रूट पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान

लखनऊ : राजधानी स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में एमएलसी चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और सुचारु यातायात बनाए रखने के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से नामांकन प्रक्रिया समाप्ति तक आवश्यकतानुसार प्रभावी रहेगी.