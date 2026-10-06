लखनऊ में 9 अक्टूबर तक इन रूट पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान
यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से नामांकन प्रक्रिया समाप्ति तक आवश्यकतानुसार प्रभावी रहेगी.
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:17 PM IST
लखनऊ : राजधानी स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में एमएलसी चुनाव के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और सुचारु यातायात बनाए रखने के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से नामांकन प्रक्रिया समाप्ति तक आवश्यकतानुसार प्रभावी रहेगी.
सुबह 8 बजे से नामांकन समाप्ति तक इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध व डायवर्जन
- क्लार्क अवध तिराहा रूट : क्लार्क अवध तिराहा से सीडीआरआई तिराहा, कमिश्नर कार्यालय मोड़ एवं डालीगंज पुल चौराहा की ओर सामान्य वाहनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा.
- वैकल्पिक मार्ग : यह यातायात चिरैयाझील तिराहा अथवा सुभाष चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा.
स्वास्थ्य भवन तिराहा रूट
- स्वास्थ्य भवन तिराहा से सीडीआरआई तिराहा होते हुए कमिश्नर कार्यालय मोड़ और डालीगंज पुल चौराहे की तरफ आवागमन बंद रहेगा.
- वैकल्पिक मार्ग : वाहन चालक सीडीआरआई तिराहा से क्लार्क अवध तिराहा, सुभाष चौराहा या चिरैयाझील तिराहा होकर निकल सकेंगे.
सुभाष चौराहा रूट
- सुभाष चौराहा से क्लार्क अवध तिराहा, सीडीआरआई तिराहा, कमिश्नर ऑफिस मोड़ और डालीगंज पुल चौराहा की तरफ जाने पर रोक रहेगी.
- वैकल्पिक मार्ग : यह ट्रैफिक हनुमान सेतु मंदिर चौराहा अथवा कैसरबाग मार्ग होकर गुजरेगा.
चकबस्त चौराहा रूट
- चकबस्त चौराहा से स्वास्थ्य भवन चौराहा एवं सीडीआरआई तिराहा की ओर जाने वाला ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा.
- वैकल्पिक मार्ग: वाहन सीएमओ कार्यालय अथवा सफेद बारादरी मार्ग से होकर जा सकेंगे.
डालीगंज चौराहा रूट
- डालीगंज चौराहा से सुभाष चौराहा की ओर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.
- वैकल्पिक मार्ग: उक्त वाहन डालीगंज इक्का-तांगा स्टैंड चौराहा अथवा नए ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का उपयोग कर निकल सकेंगे.
शहीद स्मारक/रेजीडेंसी तिराहा रूट
- शहीद स्मारक/रेजीडेंसी तिराहा से कमिश्नर कार्यालय मोड़, सीडीआरआई, क्लार्क अवध और सुभाष चौराहा की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे.
- वैकल्पिक मार्ग: यह यातायात सीएमओ कार्यालय की ओर से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा.
इमरजेंसी व स्कूली वाहनों को छूट, हेल्पलाइन नंबर जारी
- आपातकालीन सेवाओं को राहत : ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चिकित्सकीय आपात स्थिति (Medical Emergency), एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंधित मार्गों से भी प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित निकाला जाएगा.
ट्रैफिक हेल्पलाइन: किसी भी असुविधा, जाम या आकस्मिक सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में पॉलिटेक्निक से मुंशीपुलिया जाने वाले ध्यान दें, आज रात 12 बजे से लागू होगा रूट डायवर्जन