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लखनऊ में 19 से 21 अक्टूबर तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में दुर्गा प्रतिमाओं की शोभायात्रा और विसर्जन के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया है. शहर में 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से विसर्जन कार्यक्रम समाप्ति तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कैसरबाग बस अड्डा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, डालीगंज और झूलेलाल पार्क की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि आपातकालीन सेवाओं को सशर्त छूट दी गई है.



​प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था