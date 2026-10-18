लखनऊ में 19 से 21 अक्टूबर तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें रूट प्लान
19, 20 और 21 अक्टूबर को प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से विसर्जन कार्यक्रम समाप्ति तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:40 PM IST
लखनऊ : राजधानी में दुर्गा प्रतिमाओं की शोभायात्रा और विसर्जन के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया है. शहर में 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से विसर्जन कार्यक्रम समाप्ति तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कैसरबाग बस अड्डा, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, डालीगंज और झूलेलाल पार्क की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि आपातकालीन सेवाओं को सशर्त छूट दी गई है.
प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक व्यवस्था
- अयोध्या मार्ग व कमता से कैसरबाग बस अड्डा रोडवेज बसें कमता तिराहा से विजयीपुर अंडरपास, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहा, समता मूलक चौराहा, 1090 चौराहा, बालू अड्डा (पीएनटी), संकल्प वाटिका ओवरब्रिज, चिरैयाझील तिराहा, क्लार्क अवध तिराहा और सीडीआरआई तिराहा होते हुए कैसरबाग बस अड्डा आ-जा सकेंगी.
- सीतापुर रोड से कैसरबाग बस अड्डा रोडवेज व सिटी बसें मड़ियांव, पुरनिया/डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, पक्का पुल चौराहा, शाहमीना तिराहा, डालीगंज पुल चौराहा, सीडीआरआई तिराहा होकर बस अड्डा पहुंचेंगी. वापसी में बसें बलरामपुर ढाल व शहीद स्मारक होकर गुजरेंगी.
- चौक/डालीगंज पुल/कैसरबाग से सुभाष चौराहा इस मार्ग पर सामान्य यातायात बंद रहेगा. वाहन क्लार्क अवध तिराहा से चिरैयाझील, सहारागंज तिराहा या संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर निकलेंगे.
- डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड से झूलेलाल पार्क/नदवा बंधा सामान्य वाहन डालीगंज पुल चौराहा या डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
टेलीफोन एक्सचेंज चौराहा/मकबरा रोड से परिवर्तन चौक
- सुभाष चौराहा व परिवर्तन चौक की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन कैसरबाग बस अड्डा, सीडीआरआई तिराहा, क्लार्क अवध व चिरैयाझील होकर जाएंगे.
निरालानगर/आईटी चौराहा/हनुमान सेतु से सुभाष चौराहा : ट्रैफिक डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, डालीगंज पुल चौराहा या आईटी चौराहा से बाएं मुड़कर निशातगंज होते हुए निकाला जाएगा.
हजरतगंज से सुभाष चौराहा व आईटी चौराहा
- यह यातायात मकबरा रोड, सीडीआरआई तिराहा, डालीगंज पुल चौराहा अथवा सिकंदरबाग चौराहा, सहारागंज, चिरैयाझील व क्लार्क अवध होकर जा सकेगा.
- हनुमान सेतु तिराहा से झूलेलाल पार्क रोड नदवा बंधा की तरफ सामान्य आवागमन बंद रहेगा. वाहन आईटी चौराहा व डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग होकर गुजरेंगे.
- महाराणा प्रताप चौराहा से बंगाली क्लब (हिवेट रोड) इस मार्ग का सामान्य यातायात बर्लिंगटन चौराहा या बांसमंडी चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.
आपातकालीन वाहनों को रहेगी छूट
यातायात पुलिस के अनुसार, एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की स्थिति में प्रतिबंधित रास्तों से भी गुजरने की अनुमति रहेगी. यातायात से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.
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