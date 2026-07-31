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आगरा में सावन के पहले सोमवार को नो एंट्री पास कैंसिल, रविवार शाम से लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों पर भी रहेगी बैरिकेडिंग

आगरा में सावन के पहले सोमवार को रहेगा रूट डायवर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : ताजनगरी के चारों कोने पर बाबा महादेव विराजमान हैं. सावन माह के चारों सोमवार को आगरा के प्राचीन मंदिरों पर मेले लगते हैं. लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महादेव के दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. सावन के पहले सोमवार को शमसाबाद रोड स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन मेला है. जिसकी तैयारी में पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी लगे हुए हैं. पुलिस ने सावन के पहले सोमवार को लेकर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था में बदलाव का रूट प्लान तैयार किया है. जिसके चलते रविवार शाम चार बजे से ही श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर के मेला को लेकर क्षेत्र में बैरिकेडिंग करके मंदिर की ओर आने वाले वाहनों को डायवर्ट करके दूसरे रास्तों से निकाला जाएगा. जिले में बाहरी वाहनों का प्रवेश भी बंद रहेगा. यह बदलाव सोमवार देर रात तक लागू रहेगा. डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर मेला को लेकर रविवार यानी दो अगस्त की रात 11 बजे आगरा में नो एंट्री नहीं खुलेगी. रात तक की अवधि में वाहनों को पूर्व से निर्गत किए गए नो एंट्री पास और अनुमति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं. शहर में बाहरी वाहनों पर पूर्ण रोक रहेगी. हाथरस से आगरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को हाथरस और सादाबाद से डायवर्ट करके सिकन्दराराऊ या मथुरा होकर भेजा जाएगा. आगरा में बाहरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान - मथुरा की ओर से वाहन एनएच-19 से फिरोजाबाद की तरफ आसानी से आ जा सकेंगे.

ऐसे ही फिरोजाबाद की ओर से मथुरा की तरफ वाहन एनएच-19 से यथावत चलेगा.

फिरोजाबाद की ओर से जयपुर जाने वाले भारी वाहन रुनकता से दक्षिणी बाईपास होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

अलीगढ़ की ओर से आने वाले सभी वाहन खंदौली चौराहा से मुड़ी चौराहा होकर एत्मादपुर से एनएच-19 होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

जलेसर (एटा) से आगरा आने वाले समस्त वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर से एनएच-19 होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.

रामबाग चौराहे से हाथरस की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन रामबाग चौराहा से एनएच-19 से कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

शाहदरा चुंगी से टेढ़ी बगिया होकर हाथरस की ओर जाने वाले भारी वाहन कुबेरपुर से यमुना एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

रामबाग चौराहा से जलेसर (एटा) की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहन रामबाग चौराहा से एनएच-19 से टूंडला होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

शाहदरा चुंगी से टेढ़ी बगिया होकर जलेसर (एटा) की ओर जाने वाले भारी वाहन शाहदरा चुंगी से एनएच-19 से टूंडला होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

ग्वालियर और जयपुर की ओर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन दक्षिणी बाईपास से होकर एनएच-19 से कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

फतेहाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन नगर क्षेत्र में नहीं आकर रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

शमशाबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहन एकता पुलिस चौकी से 100 फुटा से इनर रिंग रोड होकर तोरा चौकी के सामने निकलकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

एनएच-19 पर चलने वाले भारी वाहन आगरा महानगर में प्रवेश नहीं करेंगे. इन वाहनों को सभी एंट्री प्वॉइंटस पर बैरियर ड्यूटी लगाकर डायवर्जन किया जाएगा.

रोहता नहर चौराहा, मलपुरा नहर चौराहा, पथौली नहर चौराहा, एनएच-19 पर रामबाग चौराहा, वाटरवर्क्स चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया, भगवान टॉकीज चौराहा, खन्दारी चौराहा, आरबीएस चौराहा, गुरूद्वारा गुरु का ताल, सिकन्दरा तिराहा, बोदला चौराहा, एत्मादौला तिराहा, तोरा चौकी, एकता चौकी एवं महानगर आगरा के अन्य प्रवेश मागों से कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा.

रामबाग चौराहा से एत्मादउद्दौला तिराहा से यमुना किनारा मार्ग होकर आगरा किला अमर सिंह गेट से तारघर चौराहा से क्लब चौराहा से मधूनगर चौराहा से रोहता नहर चौराहा तक कांवडियों के मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबिन्धित किया जाएगा.

