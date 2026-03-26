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लखनऊ ट्रैफिक अलर्ट: रामनवमी पर शहर के 17 प्रमुख रास्तों का डायवर्जन, कपूरथला से खाटूश्याम मंदिर तक रूट में बदलाव

लखनऊ: कपूरथला से खाटूश्याम मंदिर तक निकलने वाली भगवा यात्रा के कारण, लखनऊ के 17 चौराहों पर शुक्रवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. पुराने लखनऊ से अलीगंज तक के रास्तों में बदलाव किया गया है. केवल आपातकालीन वाहनों को ही छूट मिलेगी.



जानकारी के मुताबिक, छन्नी लाल चौराहा, नीरा नर्सिंग होम और निराला नगर मोड़ से कपूरथला की ओर जाने वालाी सड़क बंद रहेगी. वाहन, मिडलैंड हॉस्पिटल या वायरलेस चौराहे से होकर निकलंगे. ​वहीं, डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग और इक्का-तांगा तिराहा से सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को डालीगंज ओवरब्रिज या आईटी चौराहे की ओर डाइवर्ट किया गया है.



​रूमी गेट से इमामबाड़ा, कोनेश्वर से चरक चौराहा और फूलमंडी से चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे. वाहन नया पक्का पुल या नीबू पार्क होकर जा सकेंगे. केजीएमयू चौराहे से रकाबगंज की तरफ जाने वाली ट्रैफिक चरक चौराहे से होकर गुजरेगी. हनुमान सेतु से सुशीला स्मृतिका से मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. वाहन संकल्प वाटिका या सिकंदरबाग के रास्ते स्थान तक जा सकेंगे.



​डायवर्जन के बावजूद एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग पर जाने की अनुमति रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में स्थानीय पुलिस पूरा सहयोग करेगी. किसी भी परेशानी की स्थिति में यात्री ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

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राजधानी में शुक्रवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकलने वाली भव्य भगवा यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए हैं. यात्रा कपूरथला चौराहा से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए खाटूश्याम मंदिर पर समाप्त होगी.