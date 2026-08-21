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कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, घर से निकलने से पहले देखें रूट प्लान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दोपहर 1 बजे से प्रस्तावित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहीद पथ और स्टेडियम से जुड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है. कार्यक्रम की समाप्ति तक निजी वाहनों, सिटी बसों और रोडवेज बसों के लिए रूट बदले रहेंगे.​

बता दें, इकाना स्टेडियम में स्व. कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम के चलते शहीद पथ, अहिमामऊ, एचसीएल तिराहा और अर्जुनगंज मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी और आम वाहन किसानपथ, अंसल सिटी व कैंट के रास्ते आवागमन कर सकेंगे.



​ये रास्ते रहेंगे बंद, ऐसे रहेगा वैकल्पिक रूट प्लान-