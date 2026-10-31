लखनऊ में रन फॉर यूनिटी पर ट्रैफिक डायवर्जन, आज सुबह 5 बजे से हजरतगंज रूट पर बदले रहेंगे रास्ते
सुबह 5:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बदले रूट से चलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:27 AM IST
लखनऊ: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को लखनऊ के जनभवन (राजभवन) से प्रातः 7:00 बजे प्रस्तावित "रन फॉर यूनिटी" रैली के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है. कार्यक्रम के दौरान यातायात के सुचारु संचालन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर को सुबह 5:00 बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज, परिवर्तन चौक और आसपास के 9 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
इन 9 प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन
- सुभाष चौराहा से हजरतगंज की ओर आने वाला यातायात केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहा, मोतीमहल तिराहा, सहारागंज तिराहा और सिकंदरबाग चौराहा होते हुए गंतव्य को जा सकेगा.
- सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज: सिकंदरबाग से हजरतगंज चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा; यह ट्रैफिक दैनिक जागरण चौराहा अथवा सहारागंज तिराहा होकर गुजरेगा.
- बंदरियाबाग चौराहा से हजरतगंज: बंदरियाबाग से हजरतगंज की तरफ जाने वाले वाहनों को 1090 चौराहा अथवा एसएन ओवरब्रिज (कैंट) की ओर मोड़ा जाएगा.
- बर्लिंगटन चौराहा से हजरतगंज/रॉयल होटल: बर्लिंगटन से रॉयल होटल या हजरतगंज की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे; यह ट्रैफिक उदयगंज और कैंट होते हुए आगे बढ़ेगा.
- लालबाग से मेफेयर तिराहा: लालबाग चौराहा से मेफेयर तिराहे की ओर सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
- थाना हजरतगंज से वाल्मीकि तिराहा: हजरतगंज कोतवाली से वाल्मीकि तिराहे की तरफ वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.
- डनलप तिराहा से अल्का तिराहा: डनलप तिराहा से अल्का तिराहे की तरफ वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
- सुभाष/परिवर्तन चौक से अशोक लाट: परिवर्तन चौक अथवा सुभाष चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा.
- रॉयल होटल चौराहा से अशोक लाट: रॉयल होटल चौराहे से अशोक लाट चौराहे की तरफ वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
आपातकालीन सेवाओं को छूट, कंट्रोल रूम नंबर जारी
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान चिकित्सीय अपरिहार्यता या आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों से भी प्राथमिकता के आधार पर निकलने की अनुमति रहेगी.
किसी भी प्रकार की असुविधा, ट्रैफिक जाम या आपातकालीन सहायता के लिए नागरिक लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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