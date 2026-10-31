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​लखनऊ में रन फॉर यूनिटी पर ट्रैफिक डायवर्जन, आज सुबह 5 बजे से हजरतगंज रूट पर बदले रहेंगे रास्ते

लखनऊ: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को लखनऊ के जनभवन (राजभवन) से प्रातः 7:00 बजे प्रस्तावित "रन फॉर यूनिटी" रैली के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है. कार्यक्रम के दौरान यातायात के सुचारु संचालन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर को सुबह 5:00 बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज, परिवर्तन चौक और आसपास के 9 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

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इन 9 प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

