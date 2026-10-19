लखनऊ में रूट डायवर्जन जारी; घर से निकलने से पहले जान लें कौन से रास्ते खुले
यातायात संबंधी किसी भी सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:42 AM IST
लखनऊ: पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर 19 अक्टूबर को होने वाले रिहर्सल और 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है.
दोनों दिन दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक आईटी चौराहा, निशातगंज, निरालानगर और छन्नीलाल चौराहा क्षेत्र में सामान्य यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.
सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 6:00 बजे से ही पुलिस लाइन के आसपास विशेष नो-पार्किंग जोन लागू रहेगा. वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक रास्ते
- निशातगंज से आईटी चौराहा इंदिर ओवरब्रिज ढाल (अतिथि इन होटल तिराहा) से सीधे वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक तिराहे से बाएं मुड़कर न्यू हैदराबाद (पुलिस लाइन के पीछे) से एनसीसी कार्यालय व बंधा रोड होकर निकलेगा.
- छन्नीलाल चौराहा से सेंट्रल बैंक तिराहा सेंट्रल बैंक तिराहे से पुलिस लाइन अस्पताल गेट नंबर-5 और आईटी चौराहे की ओर आवागमन बंद रहेगा. वाहन सेंट्रल बैंक तिराहे से बाएं इंदिरा ओवरब्रिज ढाल से सीधे निशातगंज या दाएं न्यू हैदराबाद, बंधा रोड होकर जाएंगे.
- अयोध्या रोड व जीटीआई की ओर से आने वाली बसेंरोडवेज व सिटी बसें बादशाहनगर चौराहे से निशातगंज व आईटी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगी. यह वाहन बादशाहनगर ओवरब्रिज से होते हुए पेपर मिल तिराहा और सुशीला स्मृति वाटिका होकर गुजरेंगे.
- सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु व डालीगंज पुल से आईटी चौराहाआईटी चौराहे से पुलिस लाइन गेट नंबर-5, अयोध्या रोड व निशातगंज की तरफ सामान्य वाहन नहीं जाएंगे. यह ट्रैफिक आईटी चौराहे से सीधे या बाएं निरालानगर, विवेकानंद ओवरब्रिज, कपूरथला व छन्नीलाल चौराहा होकर निकलेगा.
- निरालानगर चौराहा नंबर-4 से आईटी मोड़ निरालानगर मोड़ व आईटी चौराहे की तरफ सामान्य आवागमन बंद रहेगा. वाहन निरालानगर चौराहा नंबर-4 से दाएं डालीगंज होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- डालीगंज से आने वाला ट्रैफिकआईटी चौराहा से आईटी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने पर रोक रहेगी. वाहन आईटी चौराहे से बाएं मुड़कर निरालानगर या कपूरथला होकर निकलेंगे.
- नो-पार्किंग जोन और आपातकालीन वाहनों को छूट
नो-पार्किंग जोन: सुबह 06:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक आईटी चौराहा से रिजर्व पुलिस लाइन (अस्पताल) गेट नंबर-5 (अयोध्या रोड) के मध्य किसी भी प्रकार का वाहन न तो चलेगा और न ही पार्क करने दिया जाएगा.
यातायात डीसीपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में यदि कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं मिलता है, तो प्रतिबंधित मार्गों पर भी एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को आवागमन की पूरी अनुमति रहेगी. यातायात संबंधी किसी भी सहायता या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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