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लखनऊ में रूट डायवर्जन जारी; घर से निकलने से पहले जान लें कौन से रास्ते खुले

लखनऊ में रूट डायवर्जन जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ​पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर 19 अक्टूबर को होने वाले रिहर्सल और 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है.

दोनों दिन दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक आईटी चौराहा, निशातगंज, निरालानगर और छन्नीलाल चौराहा क्षेत्र में सामान्य यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.