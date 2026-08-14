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15 अगस्त को घर से संभलकर निकलें, लखनऊ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी; इन रास्तों पर जानें से बचें

स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते हजरतगंज, विधानसभा, राजभवन और कैसरबाग क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.

लखनऊ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी.
लखनऊ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:40 PM IST

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लखनऊ : स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में लखनऊ में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक डायवर्जन प्लान जारी किया है. विधानसभा पर मुख्य ध्वजारोहण, राजभवन में आयोजित कार्यक्रमों तथा कैसरबाग-शहीद स्मारक क्षेत्र में निकलने वाले मुख्य मार्च पास्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

विधानसभा झंडारोहण: सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह रहेगा रूट प्लान

  • समतामूलक से 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक ग्रीन कॉरिडोर, ताज अंडरपास, पिपराघाट और जी-20 तिराहा होते हुए निकलेगा.
  • रॉयल होटल चौराहे से हजरतगंज चौराहे के बीच सामान्य ट्रैफिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह ट्रैफिक सिसेंडी, एनेक्सी, लालबत्ती या कैसरबाग अशोक लाट की तरफ से गुजरेगा.
  • ​मेफेयर, अल्का व बाल्मीकि तिराहा तिराहों से हजरतगंज, डीएसओ व बंदरियाबाग की तरफ जाने वाले वाहन डनलप, सिकंदरबाग, दैनिक जागरण चौराहा या सुभाष चौराहा होकर जाएंगे.
  • केकेसी तिराहे से राणा प्रताप चौराहा, बर्लिंगटन, रॉयल होटल की ओर जाने वाला ट्रैफिक लोको चौराहा व कुंवर जगदीश चौराहा होकर निकलेगा.
  • सुभाष चौराहे से हजरतगंज की तरफ जाने वाले वाहन अशोक लाट या हनुमान सेतु से ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे.

राजभवन (जनभवन) कार्यक्रम: सुबह 8:00 बजे व शाम 4:00 बजे की व्यवस्था

  • बंदरियाबाग चौराहा से जनभवन, डीएसओ चौराहा व हजरतगंज की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक गोल्फ क्लब चौराहा या एसएन ओवरब्रिज होकर जाएगा.
  • लालबत्ती चौराहे से प्रेरणा केंद्र, एनेक्सी व सिसेंडी तिराहे की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा. हजरतगंज से डीएसओ व बंदरियाबाग की ओर जाने वाले वाहन पार्क रोड होकर निकलेंगे.
  • 15 अगस्त को डीएसओ से पार्क रोड होकर हजरतगंज तक वन-वे (एकल मार्ग) व्यवस्था निलंबित रहेगी.

मुख्य मार्च पास्ट: दोपहर 2:00 बजे से कैसरबाग-शहीद स्मारक क्षेत्र का डायवर्जन

  • सिटी स्टेशन की तरफ से आने वाले वाहन गोलागंज से बलरामपुर ढाल या चारबत्ती चौराहा नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक नक्षत्रशाला व डालीगंज पुल होकर गुजरेगा.
  • अमीनाबाद से गुईन रोड होकर कैसरबाग बस अड्डे की ओर जाने वाले वाहन नजीराबाद की तरफ डायवर्ट रहेंगे.
  • चकबस्त चौराहे से कैसरबाग बस अड्डे की ओर वाहन नहीं जाएंगे. यह ट्रैफिक परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा व मकबरा रोड होकर गुजरेगा.
  • ​कैंट रोड, बीएन रोड व लाटूश रोड का ट्रैफिक कैसरबाग अशोक लाट से बस अड्डे की ओर न जाकर लाटूश रोड, बारादरी व परिवर्तन चौक होकर जाएगा.
  • चौक से डालीगंज होकर शहीद स्मारक व सीडीआरआई जाने वाले वाहन नक्षत्रशाला, सिटी स्टेशन या नदवा बंधा रोड का इस्तेमाल करेंगे.

एंबुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को छूट, हेल्पलाइन नंबर जारी : ​ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सकीय आपात स्थिति में एंबुलेंस, शव वाहन और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी प्राथमिकता के आधार पर निकलने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी तरह की ट्रैफिक सहायता या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते लखनऊ के हजरतगंज, विधानसभा, राजभवन और कैसरबाग क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. प्रमुख मार्गों पर वाहनों का आवागमन रोककर उन्हें ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज, सिकंदरबाग व वैकल्पिक मार्गों की तरफ मोड़ा जाएगा. आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधित मार्गों पर भी छूट मिलेगी.

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