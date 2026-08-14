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15 अगस्त को घर से संभलकर निकलें, लखनऊ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी; इन रास्तों पर जानें से बचें

लखनऊ पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में लखनऊ में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक डायवर्जन प्लान जारी किया है. विधानसभा पर मुख्य ध्वजारोहण, राजभवन में आयोजित कार्यक्रमों तथा कैसरबाग-शहीद स्मारक क्षेत्र में निकलने वाले मुख्य मार्च पास्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा. विधानसभा झंडारोहण: सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह रहेगा रूट प्लान समतामूलक से 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग की ओर सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक ग्रीन कॉरिडोर, ताज अंडरपास, पिपराघाट और जी-20 तिराहा होते हुए निकलेगा.

रॉयल होटल चौराहे से हजरतगंज चौराहे के बीच सामान्य ट्रैफिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह ट्रैफिक सिसेंडी, एनेक्सी, लालबत्ती या कैसरबाग अशोक लाट की तरफ से गुजरेगा.

​मेफेयर, अल्का व बाल्मीकि तिराहा तिराहों से हजरतगंज, डीएसओ व बंदरियाबाग की तरफ जाने वाले वाहन डनलप, सिकंदरबाग, दैनिक जागरण चौराहा या सुभाष चौराहा होकर जाएंगे.

केकेसी तिराहे से राणा प्रताप चौराहा, बर्लिंगटन, रॉयल होटल की ओर जाने वाला ट्रैफिक लोको चौराहा व कुंवर जगदीश चौराहा होकर निकलेगा.

सुभाष चौराहे से हजरतगंज की तरफ जाने वाले वाहन अशोक लाट या हनुमान सेतु से ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे.