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15-16 नवंबर को लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; घर से निकलने से पहले यह लिस्ट जरूर चेक करें

15 और 16 नवंबर को लखनऊ में रूट डायवर्जन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. यह डायवर्जन 15-16 नवंबर को लागू रहेगा. वहीं, 15 नवंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर वीआईपी कार्यक्रम है. इसकी वजह से भी ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.

लखनऊ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य (सूर्यास्त अर्घ्य) और रात्रि में कोसी भरने के कार्यक्रम को लेकर दोपहर 12:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन रहेगा.

वहीं, 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य (सूर्योदय अर्घ्य) के लिए प्रातः 3:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर के हजरतगंज, महानगर और चौक क्षेत्र के 17 प्रमुख मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा. हजरतगंज और लक्ष्मण मेला मैदान क्षेत्र का डायवर्जन ​चिरैयाझील तिराहा: यहां से लक्ष्मण मेला मैदान की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा. यातायात सहारागंज तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) या क्लार्क अवध तिराहा होकर गुजरेगा.

यहां से लक्ष्मण मेला मैदान की ओर कोई वाहन नहीं जा सकेगा. यातायात सहारागंज तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) या क्लार्क अवध तिराहा होकर गुजरेगा. ​ सिकंदरबाग से महानगर: संकल्प वाटिका कटिंग से चिरैयाझील तिराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा, बल्कि निशातगंज व महानगर होकर गंतव्य को जा सकेगा.

संकल्प वाटिका कटिंग से चिरैयाझील तिराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा, बल्कि निशातगंज व महानगर होकर गंतव्य को जा सकेगा. ​1090 चौराहा से लक्ष्मण मेला मैदान: पीएनटी चौराहा, बैकुंठधाम तिराहा और संकल्प वाटिका ओवरब्रिज से सामान्य वाहन, रोडवेज व सिटी बसें लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जाएंगी. यह ट्रैफिक गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग चौराहा होकर निकलेगा.

पीएनटी चौराहा, बैकुंठधाम तिराहा और संकल्प वाटिका ओवरब्रिज से सामान्य वाहन, रोडवेज व सिटी बसें लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जाएंगी. यह ट्रैफिक गोल्फ क्लब और बंदरियाबाग चौराहा होकर निकलेगा. ​कैसरबाग से 1090 चौराहा: कैसरबाग बस अड्डे से चिरैयाझील व संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर रोडवेज बसें 1090 चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगी. यह बसें बर्लिंग्टन चौराहा, केकेसी पेट्रोल पंप तिराहा और कुंवर जगदीश चौराहा होकर चलेंगी.

कैसरबाग बस अड्डे से चिरैयाझील व संकल्प वाटिका ओवरब्रिज होकर रोडवेज बसें 1090 चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगी. यह बसें बर्लिंग्टन चौराहा, केकेसी पेट्रोल पंप तिराहा और कुंवर जगदीश चौराहा होकर चलेंगी. ​समतामूलक चौराहा: यहां से बैकुंठधाम तिराहा और लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. यातायात 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग और कैंट होकर गुजरेगा.

यहां से बैकुंठधाम तिराहा और लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. यातायात 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब, बंदरियाबाग और कैंट होकर गुजरेगा. नदवा बंधा मोड़: यहां से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा. वाहन आईटी चौराहा या सुभाष चौराहा होकर जाएंगे.

यहां से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नहीं जाएगा. वाहन आईटी चौराहा या सुभाष चौराहा होकर जाएंगे. ​इक्का तांगा स्टैंड चौराहा: झूलेलाल पार्क की तरफ जाने वाला ट्रैफिक डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, आईटी चौराहा या डालीगंज चौराहा होकर गुजरेगा.

झूलेलाल पार्क की तरफ जाने वाला ट्रैफिक डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, आईटी चौराहा या डालीगंज चौराहा होकर गुजरेगा. आईटी चौराहा से हनुमान सेतु: इस मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, इक्का तांगा स्टैंड और डालीगंज चौराहा होकर निकलेंगे.

इस मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग, इक्का तांगा स्टैंड और डालीगंज चौराहा होकर निकलेंगे. ​नया पक्का पुल से बैरल नं.-2: बंधा मार्ग होते हुए बैरल नंबर-2 की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक पुराना पक्का पुल से सीतापुर रोड होकर जाएगा.

बंधा मार्ग होते हुए बैरल नंबर-2 की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक पुराना पक्का पुल से सीतापुर रोड होकर जाएगा. ​ खदरा व फैजुल्लागंज: यहां से सामान्य यातायात नया पक्का पुल की तरफ न जाकर 60 फीटा रोड और सीतापुर रोड होकर निकलेगा.

यहां से सामान्य यातायात नया पक्का पुल की तरफ न जाकर 60 फीटा रोड और सीतापुर रोड होकर निकलेगा. ​ नदवा बंधा यू-टर्न/हनुमान सेतु: यहां से डालीगंज इक्का तांगा चौराहे की तरफ ट्रैफिक नहीं जा सकेगा, बल्कि विश्वविद्यालय मार्ग और आईटी चौराहा होकर गुजरेगा.

यहां से डालीगंज इक्का तांगा चौराहे की तरफ ट्रैफिक नहीं जा सकेगा, बल्कि विश्वविद्यालय मार्ग और आईटी चौराहा होकर गुजरेगा. रूमीगेट पुलिस चौकी चौराहा: यहां से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यातायात टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर गंतव्य को जाएगा.

यहां से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यातायात टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर गंतव्य को जाएगा. ​नया पक्का पुल से कुड़ियाघाट: इस मार्ग पर भी आवागमन बंद रहेगा और वाहन टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर जाएंगे.

इस मार्ग पर भी आवागमन बंद रहेगा और वाहन टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर जाएंगे. ​सीतापुर जाने वाली रोडवेज बसें: कैसरबाग से सीतापुर जाने वाली बसें कुड़ियाघाट होकर नहीं जाएंगी. यह बसें पक्का पुल चौराहा, इमामबाड़ा, रूमीगेट, घंटाघर तिराहा, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज, दुबग्गा तिराहा और छंदोईया बाईपास तिराहा से दाहिने मुड़कर निकलेंगी.

कैसरबाग से सीतापुर जाने वाली बसें कुड़ियाघाट होकर नहीं जाएंगी. यह बसें पक्का पुल चौराहा, इमामबाड़ा, रूमीगेट, घंटाघर तिराहा, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज, दुबग्गा तिराहा और छंदोईया बाईपास तिराहा से दाहिने मुड़कर निकलेंगी. ​ सीतापुर से कैसरबाग आने वाली बसें: यह बसें मड़ियांव, खदरा, नया पक्का पुल तिराहा, पक्का पुल चौराहा, शहमीना तिराहा और डालीगंज चौराहा होकर कैसरबाग बस अड्डे पहुंचेंगी.

यह बसें मड़ियांव, खदरा, नया पक्का पुल तिराहा, पक्का पुल चौराहा, शहमीना तिराहा और डालीगंज चौराहा होकर कैसरबाग बस अड्डे पहुंचेंगी. ​ घैला पुल से ग्रीन कॉरिडोर: ग्रीन कॉरिडोर मार्ग से कुड़ियाघाट की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन छंदोईया बाईपास तिराहा होकर जाएंगे.

ग्रीन कॉरिडोर मार्ग से कुड़ियाघाट की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा. वाहन छंदोईया बाईपास तिराहा होकर जाएंगे. ​राष्ट्रीय प्रेरणास्थल चौराहा: यहां से कोई भी वाहन कुड़ियाघाट की ओर नहीं जाएगा, बल्कि नीचे रैंप से उतरकर वीरांगना अवंतीबाई चौराहा होकर गुजरेगा. 15 नवंबर को वीआईपी कार्यक्रम: लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बसंत कुंज स्थित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर 15 नवंबर को वीआईपी कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है.