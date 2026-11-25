लखनऊ में 26 नवंबर को ट्रैफिक डायवर्जन; कांग्रेस की रैली के चलते हजरतगंज और विधानसभा के रास्ते रहेंगे बंद, देखें पूरा प्लान
शहर के 13 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों के साथ-साथ रोडवेज और सिटी बसों का आवागमन परिवर्तित रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:47 PM IST
लखनऊ : राजधानी में गुरुवार (26 नवंबर 2026) को कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने हजरतगंज, विधानसभा मार्ग और इसके आस-पास के इलाकों के लिए विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. 26 नवंबर को प्रातः 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, राजभवन, डीएसओ चौराहा और रॉयल होटल चौराहा समेत शहर के 13 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों के साथ-साथ रोडवेज और सिटी बसों का आवागमन परिवर्तित रहेगा.
इन प्रमुख चौराहों पर प्रभावी रहेगा डायवर्जन
बंदरियाबाग चौराहा : यहां से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज, जीपीओ मोड़ और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब व 1090 चौराहा होकर जाएंगे.
डीएसओ (DSO) चौराहा : यहां से हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग तथा सिसेंडी तिराहा व रॉयल होटल चौराहे की तरफ आवागमन बंद रहेगा. वाहन पार्क रोड, मेफेयर तिराहा या रॉयल होटल से बर्लिंग्टन व कैंट होकर गुजरेंगे.
रॉयल होटल चौराहा : यहां से विधानसभा के सामने होते हुए हजरतगंज चौराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक कैसरबाग, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंग्टन चौराहा, सदर ओवरब्रिज और कैंट होकर निकलेगा.
लालबत्ती चौराहा : 1090, समतामूलक, पॉलिटेक्निक, सुभाष चौराहा और चौक की ओर जाने वाला ट्रैफिक राजभवन व हजरतगंज के बजाय कटाईपुल चौराहा, जी-20 चौराहा (शहीद पथ)/कमता तिराहा अथवा कैंट, कुंवर जगदीश चौराहा, केकेसी तिराहा, बर्लिंग्टन और कैसरबाग होकर जाएगा.
समतामूलक/1090 चौराहा (गोमतीनगर की ओर से) : कैंट, चारबाग, आलमबाग व चौक जाने वाले वाहन गोल्फ क्लब, राजभवन और हजरतगंज की तरफ न जाकर समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर व डालीगंज चौराहा अथवा ताज अंडरपास, पिपराघाट, दिलकुशा चौराहा व कैंट होकर गुजरेंगे.
सिकंदरबाग व सुशीला स्मृतिका चौराहा : चारबाग, चौक और कैसरबाग की ओर जाने वाला यातायात हजरतगंज व विधानसभा के बजाय सुशीला स्मृतिका ग्रीन कॉरिडोर चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा व सीडीआरआई तिराहा होकर जाएगा.
परिवर्तन चौक व अल्का तिराहा : गोमतीनगर, कैंट, अर्जुनगंज, तेलीबाग, आलमबाग व कानपुर रोड जाने वाले वाहन हजरतगंज के बजाय सुभाष चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर या चिरैयाझील/बैकुंठधाम अथवा अल्का तिराहा, डनलप तिराहा, सहारागंज, सिकंदरबाग या अशोक लाट, बर्लिंग्टन व केकेसी तिराहा होकर जाएंगे.
तेलीबाग/बंगलाबाजार (लालबत्ती डायवर्जन पॉइंट) : गोमतीनगर व महानगर जाने वाले वाहन बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब व हजरतगंज के बजाय कटाईपुल चौराहा, दिलकुशा चौराहा, जी-20 चौराहा व पिपराघाट होकर जाएंगे.
लालबाग चौराहा : महानगर, गोमतीनगर व कैंट जाने वाला यातायात कैपिटल तिराहे की तरफ न जाकर मेफेयर तिराहा, सुभाष चौराहा, अल्का तिराहा, डनलप तिराहा, सिकंदरबाग और ग्रीन कॉरिडोर (सुशीला स्मृतिका चौराहा) होकर गुजरेगा.
रोडवेज और सिटी बसों के रूट में भी बदलाव
महानगर/संकल्प वाटिका से चारबाग व कैसरबाग : बसें सिकंदरबाग व हजरतगंज न जाकर सुशीला स्मृतिका चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा व सीडीआरआई तिराहा होकर जाएंगी.
केकेसी तिराहा/चारबाग से गोमतीनगर व महानगर: बसें हुसैनगंज, रॉयल होटल व विधानसभा मार्ग के बजाय लोको चौराहा, कैंट व कटाईपुल होकर गोमतीनगर व सुशांत गोल्फ सिटी जाएंगी. जबकि महानगर व सीतापुर जाने वाली बसें बर्लिंग्टन, अशोक लाट, सुभाष चौराहा और डालीगंज पुल ग्रीन कॉरिडोर से गुजरेंगी.
गोमतीनगर से चारबाग, कैसरबाग व चौक : बसें सिकंदरबाग व हजरतगंज के बजाय समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा व सीडीआरआई तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगी.
आपातकालीन व स्कूली वाहनों को रहेगी पूरी छूट
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के दौरान चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग न होने पर एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजरने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी यातायात सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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