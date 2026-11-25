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लखनऊ में 26 नवंबर को ट्रैफिक डायवर्जन; कांग्रेस की रैली के चलते हजरतगंज और विधानसभा के रास्ते रहेंगे बंद, देखें पूरा प्लान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में गुरुवार (26 नवंबर 2026) को कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर यातायात पुलिस ने हजरतगंज, विधानसभा मार्ग और इसके आस-पास के इलाकों के लिए विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. 26 नवंबर को प्रातः 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, राजभवन, डीएसओ चौराहा और रॉयल होटल चौराहा समेत शहर के 13 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों के साथ-साथ रोडवेज और सिटी बसों का आवागमन परिवर्तित रहेगा.

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इन प्रमुख चौराहों पर प्रभावी रहेगा डायवर्जन



​बंदरियाबाग चौराहा : यहां से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज, जीपीओ मोड़ और विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन लालबत्ती चौराहा, कैंट या गोल्फ क्लब व 1090 चौराहा होकर जाएंगे.



​डीएसओ (DSO) चौराहा : यहां से हजरतगंज, जीपीओ पार्क, विधानसभा मार्ग तथा सिसेंडी तिराहा व रॉयल होटल चौराहे की तरफ आवागमन बंद रहेगा. वाहन पार्क रोड, मेफेयर तिराहा या रॉयल होटल से बर्लिंग्टन व कैंट होकर गुजरेंगे.



​रॉयल होटल चौराहा : यहां से विधानसभा के सामने होते हुए हजरतगंज चौराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक कैसरबाग, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा, चिरैयाझील या बर्लिंग्टन चौराहा, सदर ओवरब्रिज और कैंट होकर निकलेगा.



​लालबत्ती चौराहा : 1090, समतामूलक, पॉलिटेक्निक, सुभाष चौराहा और चौक की ओर जाने वाला ट्रैफिक राजभवन व हजरतगंज के बजाय कटाईपुल चौराहा, जी-20 चौराहा (शहीद पथ)/कमता तिराहा अथवा कैंट, कुंवर जगदीश चौराहा, केकेसी तिराहा, बर्लिंग्टन और कैसरबाग होकर जाएगा.



​समतामूलक/1090 चौराहा (गोमतीनगर की ओर से) : कैंट, चारबाग, आलमबाग व चौक जाने वाले वाहन गोल्फ क्लब, राजभवन और हजरतगंज की तरफ न जाकर समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर व डालीगंज चौराहा अथवा ताज अंडरपास, पिपराघाट, दिलकुशा चौराहा व कैंट होकर गुजरेंगे.



​सिकंदरबाग व सुशीला स्मृतिका चौराहा : चारबाग, चौक और कैसरबाग की ओर जाने वाला यातायात हजरतगंज व विधानसभा के बजाय सुशीला स्मृतिका ग्रीन कॉरिडोर चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर, डालीगंज चौराहा व सीडीआरआई तिराहा होकर जाएगा.