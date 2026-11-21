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कानपुर: गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर जाने से बचें

कानपुर: गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के मौके पर रविवार को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. कानपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह डायवर्जन रविवार सुबह 11:00 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेगा. शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति न बने और लोगों को सफर में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.



शहर के बीच और बाजार वाले इलाकों में हुए बदलाव के तहत घंटाघर की तरफ से बांस मंडी जाने वाली गाड़ियां, कल बांस मंडी नहीं जा सकेंगी, बल्कि वह चाचा नेहरू चौराहा और कोपरगंज होते हुए आगे जाएंगी. इसी तरह अफीम कोठी से डिप्टी पड़ाव होते हुए मूलगंज की ओर जाने वाली गाड़ियां डिप्टी पड़ाव नहीं जा पाएंगी और वे कोपरगंज तिराहा व टाटमिल घंटाघर होते हुए मूलगंज जा सकेंगी. इसके अलावा जरीब चौकी चौराहा से चंद्रिका देवी डिप्टी पड़ाव होकर घंटाघर की तरफ जाने वाली गाड़ियों पर भी रोक रहेगी और उनको दूसरे रास्तों से होकर जाना होगा.



अशोक नगर, मोतीझील और आसपास के इलाकों में भी अलग रूट व्यवस्था लागू रहेगी. शनिदेव मंदिर चौराहा से कबाड़ी मार्केट होते हुए गुमटी नंबर 5 जाने वाली गाड़ियां कबाड़ी मार्केट नहीं जा पाएंगी और वे मनोज पान भंडार से यू-टर्न लेकर जेके टेंपल के पीछे से होते हुए थाना नजीराबाद वाले रास्ते से जाएंगी. वहीं अशोक नगर चौराहा से मोतीझील होकर रॉयल क्लिफ जाने वाली गाड़ियां मोतीझील की तरफ नहीं जा सकेंगी और वे अशोक नगर चौराहा से हर्ष नगर तिराहा होकर आगे जाएंगी.



मोतीझील और आरसी होटल इलाके में ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए आरसी होटल से कोई भी गाड़ी मोतीझील की तरफ नहीं जा सकेगी. मोतीझील मेट्रो स्टेशन और शिवाजी द्वार से केडीए व नगर निगम की तरफ भी गाड़ियों के जाने पर रोक रहेगी. ऐसी गाड़ियां गोल चौराहा और हर्ष नगर की तरफ से जा सकेंगी. साथ ही अशोक नगर चौराहा से मोतीझील की ओर जाने वाली गाड़ियों को भी हर्ष नगर होकर ही जाना होगा.



ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340, ग्रीन कॉरिडोर सेल नंबर 9454402413 या ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर संपर्क करें. पुलिस ने सभी गाड़ी चलाने वालों से यह भी अपील की है कि सड़क पर चल रही एम्बुलेंस को पहले निकलने दें और तुरंत रास्ता दें, क्योंकि समय पर रास्ता देने से किसी की जान बच सकती है.

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