दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक रहेगी पाबंदी
दिल्ली में 30 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के आयोजन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
Published : October 29, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 11:31 AM IST
नई दिल्ली: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम के आस-पास की 11 से अधिक प्रमुख सड़कों पर भारी जाम और यातायात प्रभावित रहने की आशंका है. पुलिस ने वाहन चालकों को इन रास्तों से बचने और असुविधा से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है.
इन प्रमुख सड़कों पर प्रभावित रहेगा यातायात
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक कॉन्सर्ट के दौरान भिश्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, चौथी एवेन्यू रोड व पांचवीं एवेन्यू रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है. इसके अतिरिक्त सीजीओ कॉम्प्लेक्स व जेएलएन स्टेडियम के आसपास की आंतरिक सड़कों तथा बारापुला फ्लाईओवर पर भी वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका है. दयाल सिंह कॉलेज रोड व लोधी कॉलोनी की आंतरिक सड़कों पर भी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
आठ प्रमुख स्थानों पर डायवर्जन की व्यवस्था
ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए आठ प्रमुख डायवर्जन पॉइंट चिह्नित किए हैं. इनमें लोधी रोड पर दयाल सिंह कॉलेज रोड का टी-पॉइंट, लाला लाजपत राय मार्ग पर जेएलएन स्टेडियम मार्ग की ओर जाने वाली स्लिप रोड, भीष्म पितामह मार्ग पर स्टेडियम रेड लाइट व कुशक नल्ला बस डिपो रेड लाइट शामिल हैं.
लोधी रोड व दयाल सिंह कॉलेज रोड के टी-पॉइंट पर दयाल सिंह कॉलेज रोड की ओर जाने वाले यातायात को नियंत्रित किया जाएगा, जबकि लाला लाजपत राय मार्ग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को लोधी फ्लाईओवर की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. सच्चा भवन की ओर जाने वाले वाहनों को भी लोधी फ्लाईओवर की दिशा में भेजा जाएगा.
भीष्म पितामह मार्ग पर स्टेडियम रेड लाइट के पास जेएलएन स्टेडियम गेट नंबर-1 व कोटला मुबारकपुर फ्लाईओवर की ओर जाने वाले यातायात पर रोक रहेगी. यहां से वाहनों को मेहर चंद मार्केट व लोधी कॉलोनी की ओर मोड़ा जाएगा. कुशक नल्ला बस डिपो रेड लाइट पर भी स्टेडियम के गेट नंबर-3, 4, 5, 6, 7 और 8 की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त डायवर्जन भी लागू किए जा सकते हैं.
निजी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि आम लोगों के निजी वाहनों के लिए स्टेडियम के आसपास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. आयोजकों व विशेष आमंत्रित अतिथियों के लिए सीमित पार्किंग की व्यवस्था सुनहरी पुला बस डिपो और दयाल सिंह कॉलेज पार्किंग में निर्धारित की गई है. टैक्सी, कैब और अन्य वाहनों को सड़क किनारे खड़े होने या सवारी उतारने-चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए निर्धारित पिकअप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का ही इस्तेमाल करना होगा.
मेट्रो से पहुंचने की सलाह
ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले दर्शकों व आम यात्रियों को दिल्ली मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. वायलेट लाइन से जेएलएन स्टेडियम या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर उतरकर स्टेडियम के गेट नंबर-13, 14 व 17 तक पैदल पहुंचा जा सकता है. येलो लाइन से आने वाले यात्री आईएनए या जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं. वहां से स्टेडियम के गेट नंबर-3, 6 और 8 की ओर जाने के लिए कुशक नल्ला बस डिपो रेड लाइट तक वाहन की मदद ली जा सकती है.
अलग-अलग इलाकों से आने वालों के लिए रूट
उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण दिल्ली से आने वाले वाहन चालक अरबिंदो मार्ग से लोधी रोड होते हुए आर्च बिशप मार्ग पर निर्धारित ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तक पहुंच सकते हैं. कुशक नल्ला बस डिपो रेड लाइट के पास ड्रॉप-ऑफ के लिए लोधी रोड से चौथी एवेन्यू रोड का रास्ता भी सुझाया गया है. दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिल्ली से आने वाले लोग लाला लाजपत राय मार्ग के रास्ते लाल मस्जिद, प्रगति विहार के निर्धारित पिकअप व ड्रॉप-ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर व उत्तर-पूर्वी दिल्ली से आने वालों को लोधी रोड से पहले आर्च बिशप मार्ग पर ड्रॉप-ऑफ करने की सलाह दी गई है.
आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आपातकालीन व चिकित्सा सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्बाध रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा. वाहन चालकों से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने, सड़क पर वाहन पार्क नहीं करने व निर्धारित डायवर्जन मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है. किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की भी सलाह दी गई है.
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