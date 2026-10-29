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दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक रहेगी पाबंदी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों के लिए एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक स्टेडियम के आस-पास की 11 से अधिक प्रमुख सड़कों पर भारी जाम और यातायात प्रभावित रहने की आशंका है. पुलिस ने वाहन चालकों को इन रास्तों से बचने और असुविधा से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है.

इन प्रमुख सड़कों पर प्रभावित रहेगा यातायात