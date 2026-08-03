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लखनऊ में चेहल्लुम जुलूस को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन; 4 अगस्त सुबह 11 बजे से बदलेगा रूट

लखनऊ में चेहल्लुम जुलूस को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में 4 अगस्त 2026 को निकलने वाले चेहल्लुम के पारंपरिक जुलूस को लेकर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. इमामबाड़ा नाजिम साहब से तालकटोरा कर्बला तक यह जुलूस निकाला जाएगा.

4 अगस्त को निकलने वाले इस जुलूस के दौरान सुबह 11:00 बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक भारी व हल्के वाहनों का आवागमन डायवर्ट रहेगा. ​ट्रैफिक पुलिस ने पुराने शहर और राजाजीपुरम की तरफ जाने वाले वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है.