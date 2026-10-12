ETV Bharat / state

दिल्ली में आज प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक डायवर्जन जारी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; राहगीरों से सहयोग की अपील

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 12 अक्टूबर को भी निर्धारित विभिन्न प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 14:00 बजे तक आयोजित होने वाले प्रदर्शन के कारण आईटीओ व आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित रहने की संभावना है.

इन प्रमुख मार्गों और चौराहों पर रहेगा ट्रैफिक प्रभावित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जमीनी स्थितियों व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक ट्रैफिक डायवर्सन लागू किए जा सकते हैं.

नो-पार्किंग को लेकर कड़ी चेतावनी ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के मद्देनजर कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. • नो-पार्किंग जोन: बहादुर शाह जफर मार्ग, आईपी मार्ग, डीडीयू मार्ग, टैगोर रोड, विष्णु दिगंबर मार्ग, मिरदर्द रोड, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जांगिर रोड और प्रेस रोड.

कार्रवाई की चेतावनी: इन नियमों का उल्लंघन कर खड़े किए गए वाहनों को क्रेन द्वारा उठा लिया जाएगा और संबंधित चालकों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही मान्य होगी.

दिल्ली पुलिस की राहगीरों व आम जनता से अपील

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने व आम लोगों की असुविधा को कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता व राहगीरों से विशेष सहयोग की अपील की है.

• यात्रा की पूर्व योजना बनाएं: नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के रास्ते रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्री पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलें ताकि उन्हें रास्ते में देरी का सामना न करना पड़े.

• गैर-जरूरी यात्रा से बचें: प्रभावित इलाकों और चौराहों से होकर की जाने वाली गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने को कहा गया है.

• ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें: चौराहों और प्रमुख सड़कों पर तैनात दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें.

• सहयोग की अपील: पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करें, जिससे यातायात संचालन सुरक्षित और सुचारू बना रहे.



ये भी पढ़ें: