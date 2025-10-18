ETV Bharat / state

लखनऊ में आज धनतेरस की खरीदारी पर जाने से पहले ये रूट डायवर्जन जरूर जानें, कई रास्तों का ट्रैफिक बदला

इंदिरानगर, हजरतगंज और गोमतीनगर जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों के ट्रैफिक में किया गया बदलाव.

लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन
लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:54 AM IST

3 Min Read
लखनऊ: त्योहारों को देखते हुए 18 से 23 अक्टूबर तक लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया. यह फैसला धनतेरस से ठीक विधानसभा, सीएम आवास चौराहा, राजभवन और राजधानी के कई इलाकों में लगे भीषण जाम को देखते हुए लिया गया है. इन इलाकों में भारी भीड़ और जाम की आशंका के चलते कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की एंट्री बंद रहेगी या रूट बदल दिए जाएंगे.

प्रमुख डायवर्जन

1. इंदिरानगर और फैजाबाद रोड की तरफ

पॉलिटेक्निक चौराहा: यहां से भूतनाथ की ओर जाने वाले वाहन भूतनाथ तिराहे से दाहिने नहीं मुड़ पाएंगे. इन्हें सीधे लेखराज चौराहा, फिर नीलगिरी चौराहा होकर जाना होगा.

कलेवा चौराहा: इस चौराहे से गार्डेन बेकरी होकर भूतनाथ मार्केट नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को नीलगिरी चौराहा और फिर लेखराज मार्केट होकर रूट बदलना होगा.

2. गोमतीनगर और पत्रकारपुरम:
मनोज पांडेय चौराहा: यहां से पत्रकारपुरम की ओर वाहन नहीं जाएंगे. इन्हें दयाल पैराडाइज से हुसड़िया चौराहा होकर भेजा जाएगा.

हुसड़िया चौराहा: यहां से पत्रकारपुरम की तरफ भी डायवर्जन लागू रहेगा. वाहन केवल दयाल पैराडाइज होकर ही जा सकेंगे.

3. नीलकंठ मोड़ पर सख्ती
नीलकंठ मोड़ से आर्यन रेस्टोरेंट तक किसी भी वाहन का बाजार में प्रवेश वर्जित रहेगा. आर्यन रेस्टोरेंट से नीलकंठ की तरफ भी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.

4. चारबाग-हजरतगंज रूट (नो-स्टॉप जोन)

चारबाग से अटल चौक: अटल चौक से डीएम आवास के बीच कोई भी वाहन नहीं रुकेगा. यह पूरा इलाका 'नो-स्टॉप जोन' घोषित किया गया है.

लीला सिनेमा रोड: इस रास्ते से बैंक ऑफ इंडिया तिराहे होकर हजरतगंज नहीं जा पाएंगे. इन्हें डनलप तिराहा और सहारा मॉल की ओर मोड़ा जाएगा.

सप्रू मार्ग: सप्रू मार्ग से डनलप तिराहा होकर अल्का तिराहा नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को बैंक ऑफ इंडिया होते हुए हजरतगंज या सहारा मॉल से शाहजनफ रोड भेजा जाएगा.

5. परिवर्तन चौक से हजरतगंज

परिवर्तन चौक: यहां से सीधे हजरतगंज की तरफ अब वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें केडी सिंह बाबू स्टेडियम, चिरैयाझील, सिकंदरबाग होकर रूट बदलना होगा.

पार्किंग व्यवस्था: हजरतगंज बाजार आने वाले वाहनों को हिंदी संस्थान से होकर सरोजिनी नायडू पार्क की भूमिगत पार्किंग में पार्क किया जाएगा.

लालबाग: लालबाग से मेफेयर तिराहा की ओर आने वाले वाहन बाल्मीकि तिराहा और केडी सिंह स्टेडियम होते हुए निकाले जाएंगे. ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए इन छह दिनों के दौरान इन बदले हुए रास्तों का ध्यान रखें.

त्योहारों पर संभावित भारी भीड़ और जाम की आशंका के चलते, लखनऊ में आज (18 अक्टूबर) से 23 अक्टूबर तक 'मेगा ट्रैफिक डायवर्जन' लागू कर दिया गया है. पुलिस द्वारा जारी विस्तृत प्लान के तहत, इंदिरानगर, हजरतगंज और गोमतीनगर जैसे भीड़भाड़ वाले कई प्रमुख इलाकों में वाहनों के रूट बदल दिए गए हैं और कुछ रास्तों पर एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है.

