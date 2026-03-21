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जेएलएन स्टेडियम में श्री श्री रवि शंकर का कार्यक्रम और पहाड़गंज में रथ यात्रा, 22 मार्च को इन मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रविवार को 9 बजे से रात 10 बजे तक कई मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर

इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार 22 मार्च को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम और पहाड़गंज क्षेत्र में निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. दोनों आयोजनों के चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर आम लोगों को यात्रा की पूर्व योजना बनाने की सलाह दी गई है.

स्टेडियम में एक निजी कंपनी 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर शामिल होकर प्रवचन देंगे. कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ओपन एरीना में आयोजित होगा. आयोजकों के अनुसार देशभर से करीब 50 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिससे स्टेडियम की क्षमता पूरी तरह भर सकती है.

यातायात पुलिस के अनुसार विभिन्न पास धारकों के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं. वीवीआईपी और वीआईपी के लिए गेट नंबर-1, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े सदस्य, कलाकार और अन्य श्रेणियों के लिए गेट नंबर-17, 14, 13 और 10 तय किए गए हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेडियम के आसपास व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी.

पार्किंग व्यवस्था के तहत बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को लाल किला बस पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जहां से प्रतिभागी मेट्रो के जरिए स्टेडियम पहुंचेंगे. निजी वाहनों के लिए कुशक नाला बस डिपो और सुनहरी पुला बस डिपो में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वीवीआईपी वाहनों की एंट्री और पार्किंग स्टेडियम के भीतर गेट नंबर-1 के पास होगी.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 22 मार्च को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक बी.पी. मार्ग, लोधी रोड और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. जेएलएन रेड लाइट, सेवा नगर, प्रगति विहार, लाला लाजपत राय मार्ग, बारापुल्ला और जंगपुरा क्षेत्र में कई जगहों पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसी दिन पहाड़गंज ट्रैफिक सर्कल में भी धार्मिक आयोजन के चलते यातायात प्रभावित रहेगा. श्री चैतन्य गौड़ीय मठ द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा श्याम सुंदर जी की रथ यात्रा दोपहर 3 बजे डीबीजी रोड स्थित मठ से शुरू होगी, जिसमें 200 से 250 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.

वहीं रथ यात्रा के चलते चुनना मंडी रोड, पहाड़गंज मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में यातायात धीमा रह सकता है। पुलिस ने यात्रियों को दोपहर 3 बजे के बाद इन मार्गों से बचने और मिंटो रोड, अजमेरी गेट व डीबीजी रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है. ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं—जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस—को सभी प्रतिबंधित मार्गों पर प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क किनारे वाहन पार्क न करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

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