यूपी दिवस: लखनऊ के मलिहाबाद, दुबग्गा सड़क पर ट्रैफिक डायवर्जन, जाने कौन कौन सी रुट रहेगी बाधित

लखनऊ: राजधानी के बसंत कुंज ठाकुरगंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शनिवार 24 जनवरी को आयोजित होने वाले यूपी दिवस 2026 कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है. यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मलिहाबाद, दुबग्गा, भिठौली और किसान पथ की ओर जाने वाले भारी भरकम और कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया है. ये व्यवस्था शनिवार सुबह से कार्यक्रम के समापन तक प्रभावी रहेगा.



डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन और शव वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी भी चिकित्सकीय आपातकाल या मार्ग की जानकारी के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन प्लान: