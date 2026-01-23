ETV Bharat / state

यूपी दिवस: लखनऊ के मलिहाबाद, दुबग्गा सड़क पर ट्रैफिक डायवर्जन, जाने कौन कौन सी रुट रहेगी बाधित

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 24 जनवरी को होने वाले यूपी दिवस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन

लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन
लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: राजधानी के बसंत कुंज ठाकुरगंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शनिवार 24 जनवरी को आयोजित होने वाले यूपी दिवस 2026 कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है. यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मलिहाबाद, दुबग्गा, भिठौली और किसान पथ की ओर जाने वाले भारी भरकम और कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ सामान्य यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ दिया है. ये व्यवस्था शनिवार सुबह से कार्यक्रम के समापन तक प्रभावी रहेगा.

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन और शव वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी भी चिकित्सकीय आपातकाल या मार्ग की जानकारी के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

ट्रैफिक पुलिस का डायवर्जन प्लान:

  • मलिहाबाद चौराहा से बाजनगर किसानपथ छन्दोईया की तरफ जाले वाले वाहन कल जीरो प्वाइंट मोहान रोड से होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  • मुंजासा तिराहा से बाजनगर किसानपथ छन्दोईया की तरफ जाना वाले वाहन कल जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.
  • बाजनगर किसानपथ अंडरपास से छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.
  • कसमण्डी (हमसफर लॉन) अण्डरपास से अंधे की चौकी तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन किसानपथ होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  • छन्दोईया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल, भिठौली तिराहा की तरफ जाले वाले वाहन कल अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अण्डरपास से दुबग्गा तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.
  • तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा तिराहा के आलावा छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन कल नहर तिराहा मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार से होते हुए अपने गन्तव्य तय करेंगे.
  • भिठौली तिराहा से कार्यक्रम स्थल और छन्दोईया बाईपास तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन कल सैरपुर तिराहा, अस्ति क्रासिंग, बख्शी तालाब होते हुए इंदौराबाग किसानपथ अण्डरपास से किसानपथ अथवा इंजीनियरिंग कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  • नया पक्कापुल तिराहा कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल और घैला तिराहा की तरफ जाने वाले वाहन रूमीगेट, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.

बता दें कि ​बसंत कुंज थाना ठाकुरगंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम यूपी दिवस के चलते 24 जनवरी की सुबह से कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. भारी वाहनों और कामर्शियल गाड़ियों के लिए कई रास्तों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.

संपादक की पसंद

