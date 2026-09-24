लखनऊ में आज ट्रैफिक डायवर्जन; VIP कार्यक्रम के चलते इन रास्तों पर भी रहेगी नो एंट्री
वरुण विहार में कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 10:12 AM IST
लखनऊ: राजधानी में गुरुवार (24 सितंबर) को वीआईपी कार्यक्रम के चलते इस रूट पर डायवर्जन रहेगा. वरुण विहार में कार्यक्रम स्थल की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. कार्यक्रम खत्म होने तक जरूरत के हिसाब से यहां आने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से निकाला जाएगा. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को कुछ दूरी ज्यादा तय करनी पड़ सकती है.
ये रास्ते रहेंगे बंद और ऐसे रहेगा वैकल्पिक रूट प्लान
- मटरिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से अगर आप वरुण विहार की तरफ जा रहे हैं तो यहां से आगे नहीं जा सकेंगे. आपको घुरघुरी तालाब, मोहान रोड या मलिहाबाद की तरफ से अपने गंतव्य तक जाना होगा.
- खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास की ओर जाने वाले वाहनों को भी रोका जाएगा. इन वाहनों को घुरघुरी तालाब-मोहान रोड या बुद्धेश्वर की तरफ से भेजा जाएगा.
- मौंदा चौराहा से एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पकड़कर वरुण विहार जाने वालों को भी रास्ते में रोक दिया जाएगा. यहां से वाहन घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होकर आगे जा सकेंगे.
- बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से वरुण विहार की तरफ जाने वाले वाहनों को अंडरपास से यू-टर्न लेना होगा. इसके बाद खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या मौंदा चौराहा की तरफ से जाना होगा.
- बड़ागांव आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से भी वरुण विहार की तरफ सीधा रास्ता बंद रहेगा. यहां से वाहन बड़ागांव होते हुए मोहान रोड या बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास की तरफ जा सकेंगे.
- कठहिंगर अंडरपास से आने वाले वाहनों को कठहिंगरा गांव से घुरघुरी तालाब-मोहान रोड की तरफ भेजा जाएगा. भलिया अंडरपास से आने वाले वाहन भी मोहान रोड और घुरघुरी तालाब होकर निकलेंगे.
- झलियामऊ आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार की तरफ जाने वाले वाहनों को कठहिंगरा अंडरपास के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. यानी कार्यक्रम के दौरान वरुण विहार की तरफ जाने वाले लोगों को सीधे रास्ते के बजाय इन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा.
हालांकि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो परेशानी नहीं होगी. वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की अनुमति से प्रतिबंधित रास्ते से भी जाने दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर 9454405155 पर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया जा सकता है.
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