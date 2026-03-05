राधा स्वामी सत्संग के चलते 6 से 8 मार्च तक दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन, देखें किन मार्गों पर रहेगा यातायात प्रतिबंधित
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 5, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भट्टी माइंस स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले राधा स्वामी सत्संग को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश-विदेश से करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिनमें बड़ी संख्या में वीआईपी और गणमान्य लोग भी शामिल रहेंगे.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, श्रद्धालुओं का आना 6 मार्च से शुरू हो जाएगा. इनमें से लगभग 80 हजार श्रद्धालु सत्संग परिसर में ही रुकेंगे, जबकि बाकी लोग दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों से आकर शाम करीब 6 बजे तक वापस लौटेंगे. इस दौरान भट्टी माइंस और छतरपुर रोड के आसपास भारी यातायात दबाव रहने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया कि शादी के सीजन के कारण इस क्षेत्र में स्थित फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज वेन्यू में पहले से कार्यक्रम तय हैं, जिससे ट्रैफिक और बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और यात्रा की योजना पहले से बना लें.
Delhi Traffic Police has made special traffic arrangements in view of Radha Soami Satsang Beas at Radha Soami Satsang Complex, Bhati Mines, Chhattarpur, Mehrauli.
Dates: 06.03.2026 – 08.03.2026
Time: 04:00 AM – 08:00 PM
📍 LIKELY AFFECTED ROADS
प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था: सभी श्रद्धालुओं और वाहनों की एंट्री भट्टी माइंस रोड से सत्संग परिसर में होगी. श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सुबह 5 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, ताकि रास्ते में जाम से बचा जा सके. आयोजकों ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों और आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था भी की है. फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले श्रद्धालुओं को डेरा बॉर्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है.
यातायात प्रतिबंध: 6 से 8 मार्च के बीच रोजाना सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक छतरपुर रोड (एसएसएन मार्ग) से गुरुग्राम रोड टी-पॉइंट तक भट्टी माइंस रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. भारी वाहनों को मंडी रोड-जोनापुर कट से मेहरौली-गुरुग्राम रोड की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा. वहीं बांध रोड स्थित मल्लू फार्म कट से भी ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा. हालांकि दिल्ली पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों पर भी आवाजाही की अनुमति रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी को असुविधा न हो.
