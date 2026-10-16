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जनभवन में 5100 कन्या पूजन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, सुबह 6 बजे से इन रास्तों पर रहेगा पहरा, देखें रूट एडवाइजरी

लखनऊ में रूट रहेगा डायवर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जनभवन में 17 अक्टूबर (शनिवार) को आयोजित होने वाले 5100 कन्या पूजन एवं भोज कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन जारी किया है. शनिवार सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंदरियाबाग, हजरतगंज, लालबत्ती चौराहा, एनेक्सी और डीएसओ चौराहा क्षेत्र में सामान्य यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा. इस दौरान असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से आवागमन की सलाह दी गई है.

​प्रमुख डायवर्जन मार्ग: कहां से गुजरेंगे वाहन