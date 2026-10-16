जनभवन में 5100 कन्या पूजन को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, सुबह 6 बजे से इन रास्तों पर रहेगा पहरा, देखें रूट एडवाइजरी
शनिवार सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंदरियाबाग, हजरतगंज, लालबत्ती चौराहा, एनेक्सी और डीएसओ चौराहा क्षेत्र में सामान्य यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:33 PM IST
लखनऊ : जनभवन में 17 अक्टूबर (शनिवार) को आयोजित होने वाले 5100 कन्या पूजन एवं भोज कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन जारी किया है. शनिवार सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंदरियाबाग, हजरतगंज, लालबत्ती चौराहा, एनेक्सी और डीएसओ चौराहा क्षेत्र में सामान्य यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा. इस दौरान असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से आवागमन की सलाह दी गई है.
प्रमुख डायवर्जन मार्ग: कहां से गुजरेंगे वाहन
- बंदरियाबाग चौराहा यहां से जनभवन, डीएसओ चौराहा व हजरतगंज की तरफ सामान्य ट्रैफिक नहीं जा सकेगा. यह यातायात गोल्फ क्लब चौराहा या लालबत्ती चौराहा, एसएन ओवरब्रिज व कैंट होकर गुजरेगा.
- लालबत्ती चौराहा प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा व सिसेंडी तिराहा की तरफ जाने वाले वाहनों को बंदरियाबाग, गोल्फ क्लब चौराहा अथवा एसएन ओवरब्रिज, कैंट की तरफ भेजा जाएगा.
- हजरतगंज चौराहा जनभवन, डीएसओ चौराहा व बंदरियाबाग की तरफ सामान्य गाड़ियां नहीं जा सकेंगी. वाहन सिकंदरबाग चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा अथवा रॉयल होटल व बर्लिंगटन चौराहा होकर निकलेंगे.
- रॉयल होटल चौराहा, सिसेंडी तिराहा, डीएसओ, एनेक्सी, प्रेरणा केंद्र व लालबत्ती चौराहे की तरफ सामान्य आवागमन बंद रहेगा. यह ट्रैफिक हजरतगंज, सिकंदरबाग या बर्लिंगटन चौराहा होकर जा सकेगा.
- पार्क रोड चौराहा, पार्क रोड से डीएसओ चौराहे की तरफ ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा. वाहन हजरतगंज या गोल्फ क्लब होकर निकलेंगे. रोडवेज बसों का रूट 1090 चौराहा से कोई भी रोडवेज बस गोल्फ क्लब या बंदरियाबाग की तरफ नहीं जा सकेगी. बसें बैकुंठ धाम तिराहा व चिरैयाझील तिराहा होकर अपने गंतव्य को जाएंगी.
- 17 अक्टूबर को डीएसओ चौराहा से पार्क रोड चौराहा तक एवं पार्क रोड चौराहा से हजरतगंज चौराहा तक एकल मार्ग (वन-वे) व्यवस्था अपरिहार्य कारणों से निलंबित रहेगी.
आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी राहत : यातायात डीसीपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिबंधित मार्गों पर भी एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को आने-जाने की पूरी छूट रहेगी. यातायात संबंधी किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर: 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.
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