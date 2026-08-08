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लखनऊ में कल ट्रैफिक डायवर्जन; काकोरी व हरदोई मार्ग पर बदले रहेंगे रास्ते, इन रास्तों पर भी रहेगी नो एंट्री

लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, छनदोइया चौराहे से कोई भी वाहन मछली मंडी अथवा अंधे की चौकी की तरफ नहीं जा सकेगा. यह यातायात छनदोइया चौराहे से दाहिने मुड़कर अवंतीबाई चौराहा और जेहटा रोड होते हुए हरदोई की ओर अपने गंतव्य को जा सकेगा. इसके अलावा हरदोई की ओर से लखनऊ शहर की तरफ आने वाले वाहनों को दुर्गागंज चौराहे से डाइवर्ट किया जाएगा. वाहन चालक दुर्गागंज चौराहे से दाहिने या बाएं मुड़कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.

लखनऊ : राजधानी के काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 10:00 बजे काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी शहीद मंदिर में अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. ​इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वीवीआईपी आगमन और जनसैलाब को देखते हुए यातायात पुलिस लखनऊ ने सुचारू आवागमन के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है.

​​यातायात पुलिस के अनुसार, वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की चिकित्सीय आपात स्थिति होने पर प्रतिबंधित मार्गों से एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर पास कराया जाएगा. ​आपात स्थिति में सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

लखनऊ में बंदरियाबाग से हजरतगंज रूट पर रहेगा डायवर्जन : राजधानी में रविवार 9 अगस्त 2026 को शाम 4:00 बजे से सीएसआई क्लब में एक विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है. कार्यक्रम के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर लगने वाले संभावित जाम से निपटने और आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है. ​ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान देखकर ही अपने गंतव्य के लिए निकलें.









यह रहेगा मुख्य ट्रैफिक डायवर्जन



​बंदरियाबाग चौराहा से डीएसओ चौराहा और हजरतगंज चौराहा की तरफ सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यह यातायात लालबत्ती चौराहा, सिसेंडी तिराहा अथवा गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.

​DSO चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा. वाहन चालक सिसेंडी तिराहा, लालबत्ती चौराहा या पार्क रोड चौराहा और गोल्फ क्लब चौराहा होकर निकल सकेंगे.​​हजरतगंज चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा की तरफ जाने वाले वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. यह यातायात रॉयल होटल चौराहा, सिसेंडी तिराहा, लालबत्ती चौराहा या पार्क रोड चौराहा और गोल्फ क्लब चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगा.

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