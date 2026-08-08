लखनऊ में कल ट्रैफिक डायवर्जन; काकोरी व हरदोई मार्ग पर बदले रहेंगे रास्ते, इन रास्तों पर भी रहेगी नो एंट्री
काकोरी शहीद मंदिर में अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 11:11 PM IST
लखनऊ : राजधानी के काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पर रविवार 9 अगस्त 2026 को सुबह 10:00 बजे काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी शहीद मंदिर में अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वीवीआईपी आगमन और जनसैलाब को देखते हुए यातायात पुलिस लखनऊ ने सुचारू आवागमन के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है.
यह रहेगा मुख्य डायवर्जन प्लान
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, छनदोइया चौराहे से कोई भी वाहन मछली मंडी अथवा अंधे की चौकी की तरफ नहीं जा सकेगा. यह यातायात छनदोइया चौराहे से दाहिने मुड़कर अवंतीबाई चौराहा और जेहटा रोड होते हुए हरदोई की ओर अपने गंतव्य को जा सकेगा. इसके अलावा हरदोई की ओर से लखनऊ शहर की तरफ आने वाले वाहनों को दुर्गागंज चौराहे से डाइवर्ट किया जाएगा. वाहन चालक दुर्गागंज चौराहे से दाहिने या बाएं मुड़कर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
दिनांक 09.08.2026 को प्रातः 10ः00 बजे बाजनगर (काकोरी) स्थित शहीद स्मारक स्थल पर ‘‘काकोरी ट्रेन एक्शन’’ की वर्षगांठ पर काकोरी शहीद मंदिर में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यापर्ण, पुष्पांजली किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के दौरान यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी- pic.twitter.com/WIPVnBRneH— LUCKNOW TRAFFIC POLICE (@lucknowtraffic) August 8, 2026
दिनांक 09.08.2026 को समय 16ः00 बजे सी0एस0आई0 क्लब, लखनऊ में श्रद्धाजंलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के दौरान आवश्कतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगीः- pic.twitter.com/5I9lOYzfu3— LUCKNOW TRAFFIC POLICE (@lucknowtraffic) August 8, 2026
लखनऊ में बंदरियाबाग से हजरतगंज रूट पर रहेगा डायवर्जन : राजधानी में रविवार 9 अगस्त 2026 को शाम 4:00 बजे से सीएसआई क्लब में एक विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है. कार्यक्रम के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर लगने वाले संभावित जाम से निपटने और आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान देखकर ही अपने गंतव्य के लिए निकलें.
यह रहेगा मुख्य ट्रैफिक डायवर्जन
बंदरियाबाग चौराहा से डीएसओ चौराहा और हजरतगंज चौराहा की तरफ सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. यह यातायात लालबत्ती चौराहा, सिसेंडी तिराहा अथवा गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा.
कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2026 को समय प्रातः 09.00 बजे ‘‘तिरंगा यात्रा’’ को फ्लैग ऑफ किये जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के दौरान आवश्कतानुसार यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगी-#TrafficDiversion@Uppolice @uptrafficpolice @lkopolice pic.twitter.com/1vL0wH4002— LUCKNOW TRAFFIC POLICE (@lucknowtraffic) August 8, 2026
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