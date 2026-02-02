ETV Bharat / state

शब-ए-बारात पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; कल शाम 5 बजे से बदले गये रूट, देखें लिस्ट

यातायात एडवाइजरी के मुताबिक 3 फरवरी को शाम 5 बजे से कई व्यस्त इलाकों की तरफ जाने वाले वाहनों के मार्ग बदले गये हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:09 PM IST

लखनऊ: राजधानी में शब-ए-बरात के अवसर पर पुराने लखनऊ और प्रमुख इबादतगाहों के आसपास उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बड़े बदलाव किए हैं. सोमवार को जारी यातायात एडवाइजरी के मुताबिक, 3 फरवरी मंगलवार की शाम 5 बजे से शहर के कई व्यस्त इलाकों, खासकर चौक, पक्का पुल, ऐशबाग और हरदोई रोड की तरफ जाने वाले वाहनों के मार्ग बदल दिए जाएंगे.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने कहा कि यह डायवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा. सीतापुर और हरदोई की तरफ से आने वाली रोडवेज बसों से लेकर निजी चार पहिया वाहनों तक के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. ऐसे में अगर आप मंगलवार शाम को घर से बाहर निकल रहे हैं या ऑफिस से लौट रहे हैं, तो जाम से बचने के लिए इन नए रास्तों की जानकारी जरूर कर लें.

​प्रमुख डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग-

सीतापुर/मड़ियांव मार्ग: डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. ये वाहन निराला नगर/IT होकर निकलेंगे.

हरदोई रोड: भारी वाहन दुबग्गा से बालागंज/चौक नहीं आ पाएंगे. उन्हें बुद्धेश्वर/IIM रोड की ओर भेजा जाएगा.

​रोडवेज बसें (कैसरबाग से): सीतापुर जाने वाली बसें डालीगंज पुल से पक्का पुल नहीं जा सकेंगी, बल्कि IT चौराहा और पुरनिया होकर जाएंगी. वहीं हरदोई जाने वाली बसें मेडिकल कॉलेज, कोनेश्वर होकर निकलेंगी.

​पुराना लखनऊ (चौक/पक्का पुल): ​शाहमीना तिराहे से पक्का पुल की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. ​नीबू पार्क (रूमी गेट) से बड़े इमामबाड़े/पक्का पुल की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. ​कोनेश्वर चौराहे से नीबू पार्क की ओर जाने वाले वाहनों को चौक/बालागंज की ओर मोड़ा जाएगा.

ऐशबाग/नाका क्षेत्र: ​नाका हिण्डोला से ऐशबाग पुल की तरफ चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे. ​मोतीनगर/राजेन्द्र नगर से दो पहिया वाहन भी ऐशबाग ईदगाह की ओर नहीं जा पाएंगे. ​हैदरगंज तिराहे से ऐशबाग ईदगाह की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

आलमबाग और कानपुर रोड: ​मवैया तिराहे से एवरेडी/मिल एरिया की ओर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
​आलमबाग चौराहे से लंगड़ा फाटक की ओर भारी वाहन नहीं जा सकेंगे.

इमरजेंसी के लिए छूट: ​ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सकीय स्थिति में एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग पर भी जाने की अनुमति रहेगी. किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

