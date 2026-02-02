ETV Bharat / state

शब-ए-बारात पर लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन; कल शाम 5 बजे से बदले गये रूट, देखें लिस्ट

लखनऊ: राजधानी में शब-ए-बरात के अवसर पर पुराने लखनऊ और प्रमुख इबादतगाहों के आसपास उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बड़े बदलाव किए हैं. सोमवार को जारी यातायात एडवाइजरी के मुताबिक, 3 फरवरी मंगलवार की शाम 5 बजे से शहर के कई व्यस्त इलाकों, खासकर चौक, पक्का पुल, ऐशबाग और हरदोई रोड की तरफ जाने वाले वाहनों के मार्ग बदल दिए जाएंगे.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने कहा कि यह डायवर्जन कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा. सीतापुर और हरदोई की तरफ से आने वाली रोडवेज बसों से लेकर निजी चार पहिया वाहनों तक के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. ऐसे में अगर आप मंगलवार शाम को घर से बाहर निकल रहे हैं या ऑफिस से लौट रहे हैं, तो जाम से बचने के लिए इन नए रास्तों की जानकारी जरूर कर लें.

​प्रमुख डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग-

सीतापुर/मड़ियांव मार्ग: डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे. ये वाहन निराला नगर/IT होकर निकलेंगे.

हरदोई रोड: भारी वाहन दुबग्गा से बालागंज/चौक नहीं आ पाएंगे. उन्हें बुद्धेश्वर/IIM रोड की ओर भेजा जाएगा.

​रोडवेज बसें (कैसरबाग से): सीतापुर जाने वाली बसें डालीगंज पुल से पक्का पुल नहीं जा सकेंगी, बल्कि IT चौराहा और पुरनिया होकर जाएंगी. वहीं हरदोई जाने वाली बसें मेडिकल कॉलेज, कोनेश्वर होकर निकलेंगी.